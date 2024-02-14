Угроза национальной безопасности США связана с ядерным оружием России в космосе — CNN

Разведданные свидетельствуют об очень тревожной и дестабилизирующей российской способности, о которой США стало известно недавно.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер опубликовал сообщение о серьезной угрозе национальной безопасности и призвал Белый дом рассекретить всю информацию о ней.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники и неназванного американского чиновника, эта угроза нацбезопасности США связана с Россией.

Несколько источников издания, знакомые с данными разведки, охарактеризовали разведывательную информацию как "очень чувствительную".

Издание заявляет, что один из видевших разведданные источников подтвердил, что "на самом деле это очень тревожная и дестабилизационная" российская способность, о которой США стало известно недавно.

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Майк Тернер направил письмо своим коллегам в Конгрессе, в котором заявил, что существует срочная обеспокоенность "относительно иностранной военной дестабилизации".

В письме конгрессменам Тернер отметил, что Комитет по разведке Палаты представителей 13 февраля проголосовал за предоставление законодателям определенной информации для пересмотра. Также Тернер просит президента США Джо Байдена рассекретить "всю информацию, связанную с этой угрозой".

Два источника, знакомых с дискуссиями в Конгрессе, заявили ABC News, что информация касается желания россиян разместить ядерное оружие в космосе.

"Это очень тревожно и очень деликатно", - заявил спороговорщик издания.

Речь идет о том, что пять дней тому назад Россия запустила в космос ракету "Союз-2-1в" с "секретным полезным грузом" для Минобороны. Спутник "Космос-2575" сейчас находится на орбите и находится под контролем Воздушно-космических сил России, сообщил в Twitter аналитик по безопасности Колби Бадхвар.

Напомним, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что организовал встречу с ведущими законодателями комитетов внутренней безопасности перед тем, как Тернер публично предупредил о том, что он назвал "серьезной угрозой национальной безопасности". Заседание было назначено на четверг, 15 февраля.

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