"Серьезная угроза региональной безопасности": мир осуждает нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 300 дронов и ракет. Некоторые запуски, по данным израильтян, производились из Ирака и Йемена. Израильские силы обороны утверждают, что 99% дронов удалось уничтожить еще до того, как они достигли воздушного пространства страны.

Об осуждении атаки Ираном Израиля уже заявил ряд стран.

Великобритания осудила нападение Ирана на Израиль. Об этом написал премьер-министр страны Риши Сунак в соцсети Х.

"Мы самым решительным образом осуждаем безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Иран в очередной раз продемонстрировал, что он намерен посеять хаос в регионе. Великобритания и дальше будет стоять на защите безопасности Израиля и всех наших региональных партнеров, в том числе Иордании и Ирака", — говорится в сообщении.

В Украине также осудили атаку.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает иранские массированные атаки против государства Израиль. Подобные действия абсолютно неприемлемы, безответственны и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания. демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии", – заявили в МИД Украины.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне также объявил, что Париж решительно осуждает действия Ирана.

"Франция решительно осуждает атаку Ирана на Израиль. Решившись на такое беспрецедентное действие, Иран делает новый шаг в своих дестабилизирующих действиях и берет на себя риск военной эскалации. Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля и уверяет его в своей солидарности", — идет речь в сообщении.

С осуждением действий Израиля выступил также высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает недопустимое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности ", — заявил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также опубликовал ответное заявление на атаку Ирана.

"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль Исламской Республикой Иран в этот вечер. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий".

Он призвал все стороны проявлять максимальное воздержание, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к большим военным столкновениям на многих фронтах на Ближнем Востоке.

"Я неоднократно отмечал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", — добавил Гутерриш.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "очень тревожной" ситуацию на Ближнем Востоке.

"Ранее сегодня Нидерланды и другие страны громко и четко сказали Ирану воздержаться от нападения на Израиль. Нидерланды решительно осуждают нападение Ирана на Израиль. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — написал он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила солидарность с Израилем и призвала Иран прекратить атаки.

"Иран обстрелял Израиль беспилотниками и ракетами. Мы решительно осуждаем текущую атаку, которая может погрузить целый регион в хаос. Иран и его ставленники должны немедленно прекратить это. В эти часы наша вся солидарность направлена на Израиль", — написала она в соцсети Х.

Президент Аргентины Хавьер Милей сократил свою поездку в Данию и вернется домой сегодня.

"Президент возвращается в Аргентину, чтобы сформировать кризисный комитет в связи с последними событиями в Израиле, взять ситуацию под свой контроль и координировать действия с президентами западного мира", – сообщил его спикер Мануэль Адорни.

Между тем Сирия привела в состояние повышенной готовности свои системы обороны "земля-воздух" российского производства вокруг столицы Дамаска и основных баз на случай удара Израиля.

Атака Ирана на Израиль: что известно

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотней ракет и ударных дронов. Накануне глава Белого дома Джо Байден предупредил, что Иран может начать нападение в ближайшее время. В результате американский президент прервал свой выходной и вернулся в Вашингтон.

Поскольку Израиль был заранее предупрежден об угрозе, подготовка была начата заранее. До 15 апреля по всей стране будут действовать ограничения в виде запрещения образовательной деятельности, запрета на массовые собрания, закрытия пляжей.

Между тем, Иран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности" в случае, если Вашингтон будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Все, что известно об атаке – читайте в новости.

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