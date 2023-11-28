Серьезное нарушение режима прекращения огня: ХАМАС не придерживался перемирия с Израилем – ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила, что несколько солдат получили легкие ранения после нападения боевиков ХАМАСа на севере Газы, что явилось серьезным первым нарушением режима прекращения огня.

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, три взрывных устройства были взорваны у позиций Армии обороны Израиля в двух разных местах на севере сектора Газа, что является нарушением договоренностей о перемирии.

В армии говорят, что в одном из инцидентов огонь также велся по военным, открывшим ответный огонь.

"В обоих случаях силы ЦАХАЛа находились в пределах согласованных линий прекращения огня", – добавляет ЦАХАЛ.

В то же время представитель военного крыла ХАМАСа говорит, что его боевики ответили на "явное нарушение" режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ на севере сектора Газа, что привело к столкновению. Он не содержит других деталей.

В ХАМАСе заявили, что "преданно соблюдают перемирие". Там призвали посредников "оказывать оккупантов, чтобы они соблюдали все условия перемирия на земле и в воздухе".

Напомним, западные политики настаивают, что режим тишины в Газе должен продолжаться, ведь среди заложников, захваченных террористами 7 октября, немало людей с двойным гражданством.

Отметим, что 11 израильских заложников освободили на четвертый день перемирия.

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