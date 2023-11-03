Серьезные изменения в политике Кремля: Пионтковский назвал факты, указывающие на стремление РФ к переговорам с Украиной

Слухи о двойниках главы Кремля Владимира Путина, его смерти и т.п. означают, что Москва манипулирует сакральностью личности диктатора. Впоследствии произошли еще четыре события, указывающие на стремление России к прекращению огня, перемирия и переговоров по вопросу войны в Украине.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

“Помимо антисемитизма, я, например, заметил очень серьезные изменения в политической сфере. Буквально в последние два-три дня я насчитал четыре исходящих от российских властей сигнала, которые говорят о том, что они отчаянно добиваются прекращения огня, перемирия и переговоров”, — считает Андрей Пионтковский.

Прежде всего, эксперт обратил внимание на заявление диктатора Беларуси Александра Лукашенко, который 27 октября сказал о необходимости начать мирные переговоры по конфликту в Украине без предварительных условий. Эксперт уверен, что такие заявления Лукашенко мог сделать только по указанию Кремля.

Никогда бы Лукашенко не позволил себе самостоятельно это заявить. Такой сигнал он мог дать только по заказу Кремля”, – отметил Андрей Пионтковский.

Еще один факт не остался незамеченным. 26 октября Путин говорил о "необходимости соглашения о прекращении огня в Украине" во время встречи с лидером оппозиционной партии "Яблоко" Григорием Явлинским.

“Второе – совершенно неожиданная встреча Путина с Григорием Алексеевичем Явлинским. Коммюнике, объявленное для обсуждения – вопрос о прекращении огня. Вся политическая платформа Явлинского состоит из одного пункта – прекращения огня”, – сказал Пионтковский.

Также эксперт отметил, что глава Минобороны Сергей Шойгу 30 октября во время форума "Сяншань" в Пекине заявил о якобы существовании необходимости урегулирования войны в Украине и сосуществования России с Западом.

“Теперь третье. Шойгу совершенно неожиданно сказал, что уже созрела возможность обсуждения постконфликтной ситуации в Украине и сосуществования вместе с Западом”, — отметил журналист.

Также он подчеркнул, что согласно опросу российского центра изучения общественного мнения "Левада-центр", россияне не поддерживают войну в Украине. Рейтинг Путина по этому опросу якобы снижается.

“70% населения России одобрили бы прекращение войны, а 30% из них даже если бы это означало полный уход с оккупированных территорий. Значит, нужно было сообщить Кремлю, что рекордно упала поддержка Путина”, — добавил он.

В то же время заметим, что Россия использует дезинформацию как часть своей кампании активных действий и является внешнеполитическим инструментом для губительного влияния.

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