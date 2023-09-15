Серьезные политические процессы: Мусиенко прокомментировал кому Кадырова и объяснил, как это повлияет на фронт и ситуацию в РФ

Состояние находящегося в коме главы Чечни Рамзана Кадырова и его исчезновение из политических процессов в России, к сожалению, не повлияет на ход боевых действий в Украине, а вот в РФ начнутся серьезные внутренние дестабилизационные движения.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время телемарафона.

"Если они ("кадыровцы", – ред.) пойдут, к сожалению, мы не так сильно это почувствуем, потому что их найдут кем заменить", – объяснил Мусиенко.

Что касается событий в Чечне после Кадырова, то там начнется раздел власти, и могут встряхнуться серьезные внутриполитические дестабилизационные процессы и движения в России.

"Когда-то вообще его называли чуть ли не преемником Путина. Это было преувеличением еще тогда, на мой взгляд, но сейчас это уже так же очевидно. Поэтому я думаю, что самое интересное будет наблюдать за процессами там внутри", – добавил эксперт.

Напомним, некоторые политические эксперты ранее предполагали, что Кадыров исчезнет, как Пригожин. Глава Чечни имеет подготовленную частную армию и серьезное влияние в обход всех силовых структур.

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