Серия из пяти землетрясений унесла жизни по меньшей мере 120 человек в Афганистане

В субботу, 7 октября, мощное землетрясение со следующими четырьмя сильными толчками всколыхнуло западный Афганистан, в результате чего погибли около 120 человек и 1000 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло примерно в 40 километрах к северо-западу от города Герата, на западе страны. Герат расположен в 120 км к востоку от границы с Ираном и считается культурной столицей Афганистана.

По данным Геофизического института USGS, после землетрясения было еще четыре сильных афтершока: магнитудой 5,5; 4,7; 6,3 и 5,9 соответственно. Они спровоцировали оползни в сельской и горной местности. Многие здания были повреждены, люди оказались под завалами.

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Это уже не первое землетрясение в этом регионе на этой неделе. Ранее в Афганистане, Непале и Индии было зафиксировано пять последовательных землетрясений магнитудой от 2,5 до 6,2.

Афганистан часто страдает от землетрясений – особенно в горном массиве Гиндукуш, поскольку он лежит вблизи стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.

В июне прошлого года провинция Пактика пострадала от землетрясения магнитудой 5,9, в результате которого погибли более 1000 человек и десятки тысяч остались без крова.

Напомним, в социальных сетях появились видеоролики, снятые местными жителями, на которых видно, что смертоносному землетрясению в Марокко предшествовало загадочное появление таинственных огней в небе.

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