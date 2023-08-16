Серия отравлений выехавших россиян: расследователи установили, кого из журналистов и активистов преследуют за границей

Врачи и специалисты по изучению химического оружия, а также медик, активно участвовавший в реанимации Алексея Навального и Дмитрия Быкова, анализировали случаи пострадавших.

Репортеры латышского интернет-издания, специализирующегося на журналистских расследованиях "The Insider", установили, что с осени 2022 года произошла серия отравлений выехавших из РФ россиян, в частности, журналистка Елена Костюченко и Ирина Баблоян, а также глава фонда "Свободная Россия" Наталья Арно.

Об этом говорится в материале The Insider.

"В октябре в Мюнхене отравили журналистку "Новой газеты" и "Медузы" Елену Костюченко, через неделю с практически идентичными симптомами столкнулась журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян в Тбилиси, а весной нейротоксическим веществом отравили главу Фонда "Свободная Россия" Наталию Арно ". Преступники пока не идентифицированы, но редакция посоветовалась с потерпевшими и решила обнародовать имеющиеся данные, "чтобы предупредить выехавших из России активистов и журналистов об имеющейся угрозе". Издание не исключает, что уже есть и другие жертвы отравлений", — говорится в материале.

Елена Костюченко делала репортажи из Херсона в начале войны

Перед поездкой в Мариуполь 30 марта 2022 года Костюченко получила предупреждение о подготовке покушения на нее руками "кадыровцев". Она уехала из Запорожья, а затем и из Украины. Главред советовал ей не возвращаться из Европы в Россию.

Костюченко, вероятно, был отравлен в Мюнхене 18 октября 2022 года, во время обеда с подругой. В Мюнхен она приехала из Берлина для оформления украинской визы. Уже обратно назад она почувствовала себя плохо. С тех пор ее мучила тошнота, боли, бессонница, позже – отеки.

Анализ на токсины Елена попыталась сделать впервые через два месяца – но из-за ряда странных обстоятельств так и не получила результат. Дело Костюченко закрыли, а затем возобновили.

По данным "The Insider", какое-то вещество в крови Елены превышало норму, но сделать однозначный вывод, что именно она привела к отравлению, было невозможно.

Журналистка Ирина Баблоян

Баблоян был отравлен в Тбилиси 25 октября 2022 года. Она жила в отеле King Tamar. Вечером 25 октября она почувствовала себя не очень хорошо, а к утру проснулась уже с сильной слабостью и головокружением. Вечером 26 октября проявился ладонно-подошвенный синдром: ладони и стопы стали багряными и "горели".

В пути в Ереван 27 октября Ирине стало хуже, появилась сильная тревога.

Симптомы Елены и Ирины походили (боль выше желудка, тошнота, металлический привкус во рту), но у Баблоян еще и периодически возникали покраснения на коже.

Ирина к токсикологу не обращалась, сделала только анализы на аллергию (они были отрицательными на все известные аллергены). Переехав через несколько месяцев в Берлин, она все же сдала кровь для токсикологического анализа.

Однако результаты анализов ей не пришли: в "Шарите" заявили, что ее образцы крови потерялись. Ирину, как и Елену, допрашивали германские полицейские.

Наталья Арно – глава фонда "Свободная Россия"

Наталию отравили в Праге, предположительно – в номере гостиницы "Garden Court" в ночь со 2 на 3 мая 2023 года: дверь комнаты была открыта, в ней витал запах духов. Под утро у Натальи очень болели зубы и язык, затем боль стала "гулять" по телу.

Наталья не стала обращаться к врачам в Праге и в тот же день улетела в Вашингтон (где сейчас проживает). Там она обратилась за медицинской помощью и уже 4 мая сдала анализы крови (единственная из отравившихся, кто успел это сделать быстро).

Ее дело по-прежнему расследуют правоохранительные органы США. Результаты токсикологического анализа пока неизвестны, но врачи сообщили Наталье, что она была отравлена нейротоксическим веществом (без уточнения, каким).

По мнению эксперта, ранее занимавшегося разработкой ядовитых веществ, симптомы Натальи, в частности онемения, указывают на нервно-паралитическое вещество. К классу таких веществ относятся и все виды "Новичка", но по одним только этим симптомам конкретизировать класс вещества невозможно.

Возможно, это отравление было уже не первой попыткой. В конце июля 2021 Наталья была на западе в Вильнюсе, где встречалась с активистами. Там в один из дней она также почувствовала запах духов в номере, вскоре у нее поднялась температура, она почувствовала слабость, а по всему телу появилась сыпь.

Тем временем в России суд арестовал террориста Игоря Гиркина-Стрелкова. Следствие засекретило его дело.

В ГУР МО считают, что задержание Стрелкова может свидетельствовать о том, что группы влияния в Кремле перешли в активную фазу внутреннего противостояния.

Арест террориста прокомментировал российский оппозиционер Алексей Навальный. Он заявил, что задержание бывшего офицера ФСБ незаконно. Более того, по мнению оппозиционера, Стрелков – политический заключенный.

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