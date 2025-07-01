Серия убийств продолжается: что известно о жертвах среди украинцев в Европе

Полиция Германии / © Reuters

Реклама

Жестокое убийство украинской матери и ее маленькой дочери в Германии вызвало общественный резонанс и одновременно волну возмущения и новые вопросы о безопасности украинцев за рубежом.

Это уже не первый случай, когда искавшие спасения украинские беженцы становились жертвами преступлений в Европе.

ТСН.ua собрал самые громкие дела, связанные с жестокими преступлениями против украинцев за границей.

Реклама

Ужасное убийство матери и дочери в Германии

В немецком городе Дорстен 30 июня на лесной тропе обнаружили тело 32-летней украинки, а поблизости в кустах тело ее маленькой дочери, которой было 1 год и семь месяцев.

Погибшие украинки жили в приюте для беженцев.

В тот же день полиция задержала 16-летнего парня, признавшегося в преступлении. Он также украинец и жил в том же приюте, но не отец ребенка. Полиция выясняет его роль в убийстве.

Соседи описывали погибшую как хорошую мать, часто гулявшую с ребенком и подозреваемым. Парень раньше проявлял агрессивное поведение, и его конфликты уже фиксировались.

Реклама

Полиция исследует доказательства, ждет результатов вскрытия.

Трагедия в Бельгии, во время которой погибла семья украинского военного

В начале июня 2025 года, в бельгийском городе Хаасроде в доме, загоревшемся огнем, нашли мертвыми двух украинок — 46-летнюю женщину Лилию и ее 6-летнюю дочь Анну, у которой был недостаток сердца На их телах обнаружили ножевые ранения.

В ходе расследования следователи установили, что украинки погибли от ножевых ранений, а пожар подожгли умышленно.

Семья украинцев проживала в Бельгии уже три года, дом им предоставил муниципалитет. Глава семьи — украинский военный, работающий в эвакуационном звене.

Реклама

Место трагедии в Бельгии

Через день после пожара в содеянном признался 16-летний сын погибшей.

Во время пожара парень находился в школе, поэтому сначала его считали очевидцем. После признания его задержали по подозрению в умышленном убийстве двух человек.

Подростка поместили в закрытый центр для несовершеннолетних в Бельгии. Суд также может передать дело в уголовный суд для взрослых.

По словам подозреваемого, он совершил убийство матери и сестры из-за бытовых ссор. Сам ребенок называет свой мотив очень «банальным».

Реклама

Россиянин зарезал двух украинских военных в Германии

В 2024 году в немецком городе Мурнау россиянин жестоко убил двух украинцев, которые были военнослужащими и проходили реабилитацию в местной клинике. Погибшим было 23 и 36 лет. Тогда полиция задержала 57-летнего подозреваемого, гражданина РФ.

Тогда следствие не исключало политический мотив, ведь россиянин был местным «Z-патриотом», открыто поддерживавшим российскую агрессию и демонстративно носившим нашивки с «Z-символикой». Мужчина жил в Баварии, где неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за пьянства, воровства и других мелких правонарушений.

В свою очередь, украинцы ранее имели серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защититься от нападающего.

После задержания подозреваемый признался в содеянном. Он сказал, что с украинскими военными у него возникла ссора.

Реклама

В марте 2025 года россиянина, зарезавшего двух украинских военных в Германии, приговорили к пожизненной тюрьме без возможности досрочного освобождения.

По версии следствия, сторонник «преувеличенного российского национализма» часто общался с украинцами, но 29 апреля 2024 года после ссоры о войне он пошел за ножом и нанес смертельные удары обоим.

Суд не признал политический мотив, хотя подсудимый ранее поддерживал вторжение РФ.

Его адвокат утверждал, что конфликт возник из-за «разных взглядов», но это не оправдало жестокого убийства.

Реклама

Двойное убийство украинских беженок ради младенца

Вблизи немецкого города Гоккенгайм в марте 2024 года обнаружили тело 27-летней украинки Маргариты Разаз из Харькова. Впоследствии в местном озере нашли тело ее матери — 51-летней Марины Стеценко.

В ходе следствия выяснилось, что женщины были украинскими беженцами и проживали вместе с новорожденной дочерью Маргариты-Мией в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

Маргарита Разаз, Марина Стеценко и дочь Мия

Впоследствии правоохранители обнаружили девочку у задержанных подозреваемых: 45-летнего немца Марка и его 43-летней жены-россиянки Инны.

По данным следствия, супруги привлекали жертв, обещая помощь с документами. Подозреваемые преследовали цель похитить Мию. Перед преступлением они специально купили вещи для младенца, а Марко рассказывал соседям о своей «новорожденной дочери». Инна знакомилась с жертвами из-за соцсетей, а после исчезновения семьи ее аккаунты исчезли.

Реклама

В январе 2025 года супруги признались в убийстве женщин и похищены ребенка.

Злоумышленница рассказала, что намеренно искала контакты с украинскими беженцами через Telegram-группы. Так она вышла на 27-летнюю Маргариту, которой обещала помощь с переводом перед рождением ребенка.

Впоследствии, 6 марта 2024 во время встречи в ресторане в Брухзале супруги (немец Марко и россиянка Инна) подмешали жертвам седативные средства. Когда у 51-летней Марины ухудшилось состояние, преступники отвезли ее к озеру возле Карлсруэ. Там Марк жестоко убил женщину, нанеся ей 4 удара резиновым молотком по голове перед тем, как утопить.

Вернувшись, они обманули Маргариту, сообщив, что ее мать в больнице. Затем вывезли ее с младенцем в Рейнскую плотину, где Марко несколько раз ударил жертву по голове, что привело к смерти.

Реклама

Супруги приговорили к пожизненному заключению.

Пока известно, что девочка Мия живет в Украине с тетей.

Россияне вербуют украинцев за границей

В начале июня 2025 года Главное управление разведки предупреждало, что РФ пытается вербовать находящихся за рубежом украинцев для совершения преступлений.

«Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза», — отмечали в ГУР.

Реклама

Там отметили, что потенциальным исполнителям предлагают деньги за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора.

В разведке отметили, что речь в основном идет об украинцах с временно оккупированных территорий, оказавшихся в затруднительном положении.

«Вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе — еще один инструмент гибридной агрессии, которую ведет российская федерация против Украины и всего европейского сообщества», — отметили в украинской разведке.

ГУР отмечает, если к вам пытаются найти контакт неизвестные вызывающие подозрение лица, самое главное — не идти на общение. Вам следует немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинские дипломатические учреждения.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.