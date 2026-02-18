Серия взрывов и дым над городом: жители сообщают о попадании в оборонный объект РФ

Атака на завод в Чебоксарах

В Сети появились новые кадры с дымом после атаки на российские Чебоксары. Местные жители сообщают о возможном повторном попадании в оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс».

Об этом сообщает ASTRA.

Вибухи у Чебоксарах

Что известно о «бавовне» в Чебоксарах

Утром 18 февраля жители города заявили о серии взрывов. Губернатор региона Олег Николаев подтвердил факт атаки. Но уже традиционно россияне пытаются доказать, что «серьезных разрушений и пострадавших нет».

Больше свидетельств — от очевидцев. По их словам, в городе упали по меньшей мере три беспилотника. И один из них «приземлился» вблизи «ВНИИР-Прогресс». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Местные также сообщают о перекрытии движения на проспекте 9-й Пятилетки, проспекте Ивана Яковлева и на Хевешской улице.

Что известно о местном заводе?

Предприятие ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах производит для российской армии антенны «Комета», которые предназначены для защиты беспилотников от средств радиоэлектронной борьбы.

По информации Генерального штаба ВСУ, завод также производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем GLONASS, GPS и Galileo — в частности, модули типа «Комета», которые используются в дронах-камикадзе типа Shahed, ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и в модулях для авиационных бомб.

Удары по заводу в Чебоксарах: что известно

Напомним, что по этому предприятию удары наносятся уже не в первый раз. В частности, завод в Чебоксарах был поражен 9 июня. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что это очень жирная цель. Также стало известно, что российский Прогресс даже прекратил работу на неопределенный срок.

Впоследствии объект был атакован 5 июля. В Генштабе подтвердили, что средства поражения достигли района цели, а результаты уточняются.

Еще одна атака произошла 28 ноября. Тогда очевидцы публиковали кадры пожара на предприятии.