Серия взрывов и дым над городом: жители сообщают о попадании в оборонный объект РФ
Ночью 18 февраля произошли взрывы вблизи завода, производящего комплектующие для российских ракет и дронов в Чебоксарах.
В Сети появились новые кадры с дымом после атаки на российские Чебоксары. Местные жители сообщают о возможном повторном попадании в оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс».
Об этом сообщает ASTRA.
Что известно о «бавовне» в Чебоксарах
Утром 18 февраля жители города заявили о серии взрывов. Губернатор региона Олег Николаев подтвердил факт атаки. Но уже традиционно россияне пытаются доказать, что «серьезных разрушений и пострадавших нет».
Больше свидетельств — от очевидцев. По их словам, в городе упали по меньшей мере три беспилотника. И один из них «приземлился» вблизи «ВНИИР-Прогресс». Официального подтверждения этой информации пока нет.
Местные также сообщают о перекрытии движения на проспекте 9-й Пятилетки, проспекте Ивана Яковлева и на Хевешской улице.
Что известно о местном заводе?
Предприятие ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах производит для российской армии антенны «Комета», которые предназначены для защиты беспилотников от средств радиоэлектронной борьбы.
По информации Генерального штаба ВСУ, завод также производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем GLONASS, GPS и Galileo — в частности, модули типа «Комета», которые используются в дронах-камикадзе типа Shahed, ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и в модулях для авиационных бомб.
Удары по заводу в Чебоксарах: что известно
Напомним, что по этому предприятию удары наносятся уже не в первый раз. В частности, завод в Чебоксарах был поражен 9 июня. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что это очень жирная цель. Также стало известно, что российский Прогресс даже прекратил работу на неопределенный срок.
Впоследствии объект был атакован 5 июля. В Генштабе подтвердили, что средства поражения достигли района цели, а результаты уточняются.
Еще одна атака произошла 28 ноября. Тогда очевидцы публиковали кадры пожара на предприятии.