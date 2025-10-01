Серия взрывов и стрельба всколыхнули Мюнхен: есть жертва и раненые

Пожарная служба и полиция Мюнхена / © Getty Images

В немецком Мюнхене ночью и утром 1 октября зафиксировали несколько взрывов и стрельбу. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщают Bild и полиция Мюнхена.

В Мюнхене продолжается масштабная спецоперация. Правоохранители работают в районе Лерхенау.

«Сейчас мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района», — сообщила полиция.

По информации Bild, к операции привлечены полицейские и пожарные. На месте инцидента прозвучали несколько взрывов, а также выстрелы.

Впоследствии спасатели обнаружили тело мужчины и еще одного человека с огнестрельными ранениями. Кроме того, в районе работают спецподразделения и саперы. Причины и детали происшествия выясняются.

К слову, накануне транспортный самолет C130 Военно-воздушных сил Германии (Люфтваффе) подвергся обстрелу пиротехническим снарядом вблизи военного аэродрома Витценбрух (Нижняя Саксония). К счастью, самолет не был поражен, и опасности для экипажа не возникло. Расследованием занимается гражданская полиция и военная полиция.