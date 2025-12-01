Серия взрывов прогремела над Таганрогом и под Ростовом

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 1 декабря в Таганроге и пригородах Ростова-на-Дону была слышна серия взрывов. Как сообщают пропагандистские ресурсы, предварительно российское ПВО якобы отражает атаку беспилотников.

По данным местных жителей, которые цитирует SHOT, в центральной и северной частях Таганрога раздалось по меньшей мере пять взрывов. Очевидцы говорят, что видели вспышки в небе и слышали сильный гул. В городе была включена сирена воздушной тревоги.

О громких звуках также сообщают жители села Чалтырь и города Азов, расположенные примерно в 10 километрах от Ростова. Российские источники утверждают, что ПВО якобы "уничтожает воздушные цели".

По состоянию на данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

