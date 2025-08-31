ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Серия взрывов прогремела в городе Миллерово Ростовской области РФ

Местные жители рассказали о взрывах

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В ночь на 31 августа в Миллерово Ростовской области РФ прогремели несколько взрывов. По предварительным данным система противовоздушной обороны сбивала украинские беспилотники над городом.

Местные жители рассказали изданию SHOT , что было слышно не менее 4–5 взрывов в разных районах Миллерово. Свидетели отмечают, что работала ПВО и сбивала дроны.

По состоянию на данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора . Речь идет об Афипском (Краснодарском крае) и Куйбышевском (Самарской области) нефтеперерабатывающих заводах.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie