Серия взрывов прогремела в Ростовской области РФ: случившееся

Местные жители рассказали пропагандистскому ресурсу SHOT, что над городами Таганрог, Каменск-Шахтинский и Чертковском районе было слышно от 5 до 7 взрывов.

В небе будто бы наблюдали яркие вспышки и слышали характерный звук двигателя БПЛА. Из-за мощных взрывов у многих автомобилей сработала сигнализация.

По состоянию на данный момент российские власти официально не сообщают о разрушениях или пострадавших.

