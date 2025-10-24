ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Серия взрывов прогремела в Ростовской области РФ: случившееся

Российские Telegram-каналы сообщают о якобы работе системы ПВО и якобы атаке беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Местные жители рассказали пропагандистскому ресурсу SHOT, что над городами Таганрог, Каменск-Шахтинский и Чертковском районе было слышно от 5 до 7 взрывов.

В небе будто бы наблюдали яркие вспышки и слышали характерный звук двигателя БПЛА. Из-за мощных взрывов у многих автомобилей сработала сигнализация.

По состоянию на данный момент российские власти официально не сообщают о разрушениях или пострадавших.

Напомним, ранее дроны остановили мощный НПЗ России в Поволжье. Завод перерабатывал 5,74 млн. тонн нефти в год и сможет возобновить работу только в начале ноября.

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie