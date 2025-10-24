- Дата публикации
Серия взрывов прогремела в Ростовской области РФ: случившееся
Российские Telegram-каналы сообщают о якобы работе системы ПВО и якобы атаке беспилотников.
Местные жители рассказали пропагандистскому ресурсу SHOT, что над городами Таганрог, Каменск-Шахтинский и Чертковском районе было слышно от 5 до 7 взрывов.
В небе будто бы наблюдали яркие вспышки и слышали характерный звук двигателя БПЛА. Из-за мощных взрывов у многих автомобилей сработала сигнализация.
По состоянию на данный момент российские власти официально не сообщают о разрушениях или пострадавших.
Напомним, ранее дроны остановили мощный НПЗ России в Поволжье. Завод перерабатывал 5,74 млн. тонн нефти в год и сможет возобновить работу только в начале ноября.