Серия взрывов раздалась над Орлом

Орел

В российском городе Орел раздалась серия взрывов. По данным местных пабликов, взрывы были слышны в разных районах города. Очевидцы сообщают о минимум трех громких ударах и ярких вспышках в небе.

Люди рассказывают, что от взрывов «дрожали стены в квартирах», а в небе наблюдали характерные вспышки, похожие на работу системы противовоздушной обороны.

Российские медиа утверждают, что предварительно сработали средства ПВО по воздушным целям. Официальная информация от местных властей или Минобороны РФ отсутствует.

Ситуация уточняется.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.

Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .

Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .