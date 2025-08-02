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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Серия взрывов раздалась в российской Рязани: местные сообщают о работе ПВО

В Рязани слышали серию взрывов и видели пожары, местные сообщают о работе ПВО против якобы украинских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

Жители Рязани сообщают о серии взрывов над городом, в нескольких районах видны пожары.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаки вроде бы украинских беспилотников. Громкие взрывы были слышны над аэродромом Дягилево. Официальной информации пока нет.

Напомним, что взрывы прогремели в Керчи и Феодосии : перекрыто движение по Крымскому мосту, в небе работает авиация.

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