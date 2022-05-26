Серия взрывов в Афганистане: люди погибли в мечети и маршрутных автобусах

Серия взрывов в Афганистане: люди погибли в мечети и маршрутных автобусах

Жертвами взрыва в одной из мечетей в афганской столице стали по меньшей мере двое верующих, еще три взрыва прогремели в пассажирских автобусах в городе на севере страны.

В среду, 25 мая, серия взрывов прогремела в Афганистане. В северном городе Мазари-Шариф в результате терактов погибли девять человек, а взрыв в мечети в столице Кабуле унес жизни по меньшей мере двух человек.

Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана, после взрыва во время вечерней молитвы в мечети в Кабуле погибли два человека и еще 10 получили ранения. По информации кабульской больницы скорой помощи, число погибших значительно больше — в мечети погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

Al Jazeera не смогла независимо проверить количество погибших. По словам очевидцев, в мечеть в Кабуле прибыло несколько машин скорой помощи, чтобы перевезти жертв взрыва.

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В городе Мазари-Шариф на севере страны террористы заложили взрывные устройства внутри пассажирских автобусов. В результате взрывов погибли девять человек, 15 получили ранения.

"Бомбы были заложены в три микроавтобуса в разных районах города", — сказал Мохаммад Асиф Вазири, назначенный талибами спикер в провинции Балх.

Ответственность за теракты в Мазари-Шарифе взяла на себя ИГИЛ. Относительно взрыва в мечети информации пока нет.

Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане в прошлом году, не смогло остановить экспансию террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", боевики которой сейчас присутствуют во всех 34 провинциях Афганистана.

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