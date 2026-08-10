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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Серия взрывов в Болгарии: на военном заводе горит склад боеприпасов

На военном заводе в болгарском селе Белица вспыхнул пожар на складах боеприпасов: район оцепила полиция, а из-за угрозы загрязнения воздуха жителей призывают не выходить на улицу и закрыть окна.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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В Болгарии горит склад боеприпасов

В Болгарии горит склад боеприпасов / © из соцсетей

В Болгарии раздался громкий взрыв на военном заводе в селе Белица вблизи Трявны в понедельник, 10 августа.

Об этом сообщает «БНТ Новости».

Над территорией возвышаются огромные клубы дыма.

Следующие вторичные взрывы слышны до сих пор.

По предварительной информации, загорелся грузовик, а в одном из складов боеприпасов произошел пожар.

Мэр Трявны Денчо Минев объявил в Facebook, что район окружен и будет активирована система BG-ALERT.

«Сообщаю всем жителям муниципалитета Трявна, что в результате горящего грузовика произошли взрывы на части складов боеприпасного завода в селе Белица. Будет активирована Национальная система оповещения BG-ALERT. До установления точных причин аварии доступ в район запрещен. На место происшествия направлена пожарная и полицейская бригады. Мы постоянно контактируем с правоохранительными органами, губернатором Габровской области. На данный момент у нас нет информации о жертвах или пострадавших. Район окружен», — написал Минев.

В Болгарии горит склад боеприпасов / Фото: bntnews.bg

В Болгарии горит склад боеприпасов / Фото: bntnews.bg

Из-за загазованности и загрязнения воздуха мэр призывает людей закрывать окна своих домов, использовать защитные маски и не выходить на улицу.

«Бригады из Региональной инспекции по охране окружающей среды и водных ресурсов — Велико-Тырново также отправляются на место происшествия для измерения качества воздуха», — отметил он.

Напомним, в Болгарии не утихают дискуссии вокруг беспилотника, который, вероятно, связан с Украиной и взорвался в воздушном пространстве страны вблизи Кардама. Президент Болгарии Иляна Йотова заявила, что ожидает доклада спецслужб для установления происхождения и обстоятельств инцидента, а Министерство иностранных дел страны вызвало посла Украины Олесю Илащук.

Отметим, что беспилотник, который 8 августа взорвался в Болгарии в районе бывшего пункта пропуска Кардам, вероятнее всего, является дроном-приманкой «Майя». Представитель МИД Украины Георгий Тихий заверил, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

Дрон, который обнаружили вблизи границы Болгарии, мог потерять курс под влиянием РЭБ.

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