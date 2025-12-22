- Дата публикации
Серия взрывов в Краснодарском крае РФ: обломки БПЛА повредили трубопровод
В Краснодарском крае РФ ночью раздалась серия взрывов — местные сообщают о работе ПВО, а обломки беспилотника повлекли за собой пожар на одном из терминалов.
В ночь на 22 декабря серия взрывов прогремела в Славянском районе. По предварительным данным, там работала противовоздушная оборона.
Местные жители рассказали российским медиа, что слышали по меньшей мере пять взрывов. В небе были видны яркие вспышки, также сообщающие о гуле моторов. Предварительно ПВО пыталась уничтожить дроны-камикадзе.
Официальной информации о пострадавших или разрушениях первоначально не поступало.
Впоследствии стало известно, что обломки беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, что ранее спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.