Серия взрывов в Ростовской области РФ: РФ заявляет об атаке беспилотников на Таганрог

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Серия взрывов прогремела над городом Таганрог в Ростовской области РФ. По заявлениям российских источников, ПВО якобы отражало атаку беспилотников, было сбито несколько воздушных целей.

Как сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей, начиная примерно с 02:20 в городе было слышно более десяти громких взрывов. Очевидцы утверждают, что в небе со стороны Таганрогского залива наблюдали яркие вспышки и слышали характерный звук дронов. От взрывов в домах дрожали стекла, а во дворах срабатывали автомобильные сигнализации.

Также взрывы слышали в окрестностях Ростова-на-Дону и в Мясниковском районе. Российские источники заявляют, что регион подвергается массированной атаке беспилотников уже вторую ночь подряд.

Реклама

По обновленной информации, в Таганроге повреждены четыре частных дома. На местах работают экстренные службы. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Официальных подтверждений или комментариев от украинской стороны пока нет.

Напомним, накануне спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.