Серия взрывов в Самарской области РФ: сообщают о работе ПВО и пожаре

В ночное время над Новокуйбышевском прогремели многочисленные взрывы. По предварительным данным, в регионе работала противовоздушная оборона, уже якобы были сбиты несколько воздушных целей.

Как сообщает российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей, около 1:30 по местному времени люди проснулись от громких звуков — всего было слышно более 10 мощных взрывов. Очевидцы также рассказывают о ярких вспышках в небе и возгораниях в одном из районов города.

Официальной информации о последствиях атаки по состоянию на данный момент не поступало. Сообщается, что отражение атаки продолжается.

Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.