Серийного насильника и убийцу задержали после 57 лет поисков (фото)

Злоумышленник задержан / © sevastopolnews.info

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В Великобритании раскрыли самое старое нераскрытое дело об убийстве и изнасиловании, произошедшее почти 60 лет назад. 92-летнего мужчину, Райланда Хедли, недавно признали виновным в убийстве 75-летней Луизы Данн, которая была найдена задушенной в собственном доме в Бристоле в июне 1967 года.

Об этом пишет BBC News Украина

Первоначальное расследование того времени не дало результатов — полиция собрала тысячи отпечатков пальцев и провела множество обысков, но ни одного главного подозреваемого установить не удалось. Лишь спустя десятилетия, когда дело вновь возбудили полицейские Эйвона и Сомерсета, применение современных методов, включая анализ ДНК, помогло идентифицировать преступника.

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Райланд Хедли / © ВВС

В образце биологического материала, найденном на месте преступления, обнаружили следы, указавшие на Райланда Хедли — мужчину, которому в момент преступления было около 30 лет.

Луиза Данн / © ВВС

Детектив-инспектор Дэйв Маршант, который руководил расследованием, назвал Хэдли опасным серийным преступником с ужасным прошлым. Он отметил, что для полиции этот случай стал настоящим сочетанием старых и новых методов работы, которые наконец дали результат. По словам Маршанта, это, вероятно, самое старое нераскрытое дело об убийстве в Великобритании, которое было успешно закрыто.

Хедли задержали в ноябре 2024 года дома, в городе Ипсвич. После ареста эксперты сравнили его отпечаток ладони с отпечатком, найденным на окне дома Луизы Данн — они совпали.

Известная информация также свидетельствует, что Хэдли ранее признавался в проникновении в дома двух пожилых женщин, 84 и 79 лет, и их изнасиловании в Саффолке в 1977 году. Эти преступления, по словам полиции, были жутко похожи по способу исполнения на убийство Луизы Данн.

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Детектив из Саффолка, Тревор Мейсон, который занимался делами 1977 года, назвал Хэдли «хуже животного» из-за жестокости его поступков. Он также отметил, что жертвы Хэдли были пожилыми и физически слабыми, поэтому никаких шансов в борьбе с преступником не имели.

В день трагедии соседи помнят, что слышали страшный крик женщины, но никто не смог помочь или определить виновного тогда. Одним из первых признаков беды стало то, что соседи заметили — газету, которую обычно приносили Луизе, не забрали с ее порога на следующее утро.

После судебного разбирательства в Королевском суде Бристоля Райланд Хедли был признан виновным в убийстве и изнасиловании. Сам он отрицал обвинения, но доказательства были неоспоримыми. Сейчас Хедли ждет приговора, который должен быть объявлен в ближайшее время.

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