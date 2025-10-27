Серийного насильника поймали через 30 лет — детективная история

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В американском штате Джорджия задержали мужчину, который 30 лет назад изнасиловал пятерых женщин в Нью-Йорке.

Об этом пишет New York Post.

57-летнего Майкла Бенджамина взяли под стражу 16 октября в городе Коньерс. 22 сентября мужчину задержали и взяли у него образцы ДНК.

Проверка показала, что они совпадают с образцами ДНК серийного насильника, который нападал на женщин в нью-йоркском районе Квинс с 1995 по 1997 год.

От действий Бенджамина пострадали не менее пяти женщин. Чаще всего он врывался в квартиры жертв, насиловал их и грабил. Одну девушку он изнасиловал под дулом пистолета в подъезде ее дома. Каждый раз преступник набрасывал на головы жертв простыни или предметы одежды, чтобы они не могли узнать его.

Мужчина отказался признавать себя виновным. «Я этого не делал! Я ничего такого не делал, какие жертвы? — кричал он журналистам, собравшимся у здания суда, после первого заседания.

В то же время выяснилось, что в момент нападений в Нью-Йорке Бенджамин уже находился в списке совершивших преступления против половой неприкосновенности людей за попытку изнасилования еще в 1990 году.

Мужчину привезли в Нью-Йорк, где будет продолжаться основной процесс по его делу. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

