Серийный донор спермы, оказавшийся отцом 65 детей, решил искать настоящую любовь

Кайл Горди, серийный донор спермы, считающийся отцом 65 детей, решил создать отношения только с одной женщиной.

Об этом пишет Mirror.

Он не скрывает, что женщины часто обращаются к нему и изъявляют желание родить ребенка. Зато мужчина решил минимизировать общение с ними, чтобы обрести настоящую любовь.

"Это нормально, когда люди обращаются ко мне, если они хотят отношения, но что касается донорства, я буду помогать только тем, кто действительно хочет ребенка", — заявил мужчина.

Напомним, в марте на серийного донора спермы, от которого родилось 550 детей, подали в судебную инстанцию. Джонатан Мейер жертвовал свою сперму в разные страны. Однако теперь Фонд Donorkind в Нидерландах хочет запретить 41-летнему Джонатану Мейеру сдавать сперму.

Читайте также: