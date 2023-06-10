Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серийный донор спермы, оказавшийся отцом 65 детей, решил искать настоящую любовь

Серийный донор спермы, оказавшийся отцом 65 детей, решил искать настоящую любовь

Кайл Горди

Мужчина хочет остановиться и начать новую жизнь.

Кайл Горди, серийный донор спермы, считающийся отцом 65 детей, решил создать отношения только с одной женщиной.

Об этом пишет Mirror.

Он не скрывает, что женщины часто обращаются к нему и изъявляют желание родить ребенка. Зато мужчина решил минимизировать общение с ними, чтобы обрести настоящую любовь.

"Это нормально, когда люди обращаются ко мне, если они хотят отношения, но что касается донорства, я буду помогать только тем, кто действительно хочет ребенка", — заявил мужчина.

Напомним, в марте на серийного донора спермы, от которого родилось 550 детей, подали в судебную инстанцию. Джонатан Мейер жертвовал свою сперму в разные страны. Однако теперь Фонд Donorkind в Нидерландах хочет запретить 41-летнему Джонатану Мейеру сдавать сперму.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1131
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация