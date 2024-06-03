Серийный убийца, который скармливал свиньям человеческие останки, погиб в тюрьме — подробности

Гражданин Канады, серийный убийца Роберт Пиктон, который душил и скармливал свиньям останки своих жертв, погиб в тюрьме от рук сокамерника.

Об этом сообщают тюремные власти Канады, передает BBC.

Прокуроры утверждали, что Пиктон признался в 49 убийствах, но доказать смогли только шесть из них.

74-летний преступник — один из самых известных серийных убийц в истории Канады, который привозил жертв на свою ферму и скармливал их свиньям.

Мужчина отбывал пожизненное наказание в тюрьме Порт-Картье в Квебеке.

СМИ Канады писали, что на Пиктона напал сокамерник, после чего его экстренно госпитализировали и ввели в искусственную кому, но травмы оказались смертельными. Пока правоохранители не сообщили по причине конфликта. Продолжается следствие.

Что известно о серийном убийце Роберте "Вилли" Пиктоне

История преступлений Пиктона продолжалась с 1978 по 2001 год. Тогда в провинции Британская Колумбия исчезли не менее 65 женщин.

Он заманивал жертв на свою ферму, где душил и скармливал их тела свиньям.

Многие жертвы убийцы были секс-работницами и наркозависимыми, что затрудняло расследование.

Прокуратура обвинила его в убийстве 26 женщин, но суд признал доказанными только 6 случаев.

Сам Пиктон хвастался полицейскому под прикрытием, что убил в общей сложности 49 женщин.

Судебное разбирательство дела длилось 18 месяцев. Тогда полицейские давали показания об ужасных находках фрагментов женских тел в ведрах на полуразрушенной ферме, а костей в свинарнике.

ДНК и личные вещи шести женщин обнаружили в доме Пиктона.

Департамент здравоохранения даже выпустил предупреждение для соседей покупавших мясо у убийцы о том, что в свинину, которую он продавал, могли попасть человеческие останки.

Это дело стало самым большим расследованием серийных убийств в истории Канады, а свиноферма Пиктона — крупнейшим местом преступления: следователи изъяли 200 000 образцов ДНК.

В 2007 году Пиктон был приговорен к пожизненному заключению с лишением права на условно-досрочное освобождение в течение 25 лет (максимально возможный срок).

На свиноферме Пиктона установили стихийный мемориал пропавшим без вести женщинам.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби выступил с заявлением о гибели Пиктона.

"Для некоторых смерть этого пресловутого серийного убийцы может положить конец переживаниям, а для других снова открыть старые раны. Это тяжелый день для тех, кто потерял близких из-за его жестокости и отвратительных преступлений", — сказал Дэвид Эби.

Напомним, стали известны подробности дела, напоминающие сюжеты известных фильмов. В Чернигове неизвестные сделали длинный подкоп под банк, а когда в помещении никого не было, вызвали пожар. Однако забрать более 5,5 млн грн не смогли, потому что не рассчитали мощность взрыва, который и помешал им ограбить банк.

Читайте также: