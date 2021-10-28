Серийный убийца в медицинском халате: история медбрата, который пол года колол пациентам воздух в вены

Виновника ждет смертная казнь.

Серийный убийца, Уильям Дэвис, из Техаса лишил жизни не менее четырех мужчин. Бывший медработник вводил пациентам воздух прямо в артерии, в результате чего больные умирали всего за несколько минут. Виновника ждет смертная казнь.

Об этом сайт Newsweek сообщил 27 октября.

Кто такой Уильям Дэвис

Известно, что Уильям Дэвис еще с 2013 года работал медбратом в больнице в Тайлере, штат Техас.

Associated Press

В 2018 году руководство больницы заметило "аномалию" подобных смертей. Состояние пациентов внезапно ухудшалось и в считанные минуты они умирали. Врачи проверили медицинский персонал и обнаружили, что ко всем пациентам в палату за несколько минут до смерти заходил медбрат Дэвис. После этого его арестовали и начали следствие.

В ходе предыдущих судебных заседаний многочисленные свидетели сообщили, что мужчины, которых убил Дэвис, были здоровыми и уже успешно шли на поправку после операций на сердце. Затем их состояние внезапно ухудшалось. Врачи не понимали причин столь резких изменений состояния пациентов.

Лишь когда медработники проверили компьютерную томографию пациентов, где был виден воздух в их мозге, врачи поняли, что что-то не так.

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Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям были убеждены, что все жертвы умерли одинаково, причем один из экспертов заключил, что "этим пациентам намеренно вводили воздух именно через линии лучевой артерии".

Во время суда один из свидетелей, врач-пульмонолог Уильям Ярброг, отметил, что за десятки лет своей практики он не видел ничего похожего.

Так, во время суда обвинение показало записи с камер наблюдения. На них было видно, как Дэвис вошел в палату одного из пациентов. Через три минуты после этого раздался сигнал тревоги с монитора, который отслеживал сердцебиение больного. Позже мужчина умер.

Выступая в суде, Джейкоб Путман, окружной прокурор округа Смит в Техасе, сказал, что "оказывается, больница — это идеальное место для укрытия серийного убийцы".

"Ему просто это нравилось": как медбрат убивал пациентов

В ходе расследования дела следователи воспроизвели два телефонных звонка, которые Дэвис совершил из тюрьмы всего за несколько часов до вынесения приговора.

Во время одного из звонков Дэвис признался своей бывшей жене, что просто пытался продержать пациентов в отделении интенсивной терапии дольше, чтобы получить дополнительные рабочие смены и заработать больше денег.

В то же время окружной прокурор Джейкоб Путман подчеркнул, что Дэвис заслуживает смертной казни. "Ему не нужна была причина для этого, он делал это потому, что ему это нравилось", — сказал Путман.

Associated Press

В ходе предыдущих заседаний адвокат Дэвиса Филипп Хейс в суде заявлял, что нет никаких доказательств, что мужчины скончались от насильственных действий. Он предполагал и подчеркивал вероятность того, что его подопечного сделали козлом отпущения в больнице, которая имеет серьезные нарушения. По словам предыдущего адвоката обвиняемого, Дэвис якобы пытался спасти жизнь, по крайней мере, двум из четырех умерших.

Впоследствии, после многочисленных улик, подтверждающих вину Дэвиса, уже второй адвокат, Дуглас Паркс, признал вину своего подопечного. Защита просил суд не лишать Дэвиса жизни, а приговорить к заключению. Мол, Дэвис будет скучать по обычной жизни.

"Уильям Дэвис не будет иметь доступа ни к каким медицинским средствам, поэтому он не будет нести никакой угрозы после заключения", — убеждал следствие Паркс.

Сам убийца от показаний отказался.

Приговор

В последние три недели обвинение во главе с окружным прокурором округа Смит Джейкобом Путманом вызвало десятки свидетелей от членов семей погибших до хирургов и медсестер, которые лечили пострадавших. Вопрос был в том, получит ли Дэвис пожизненное заключение или смертную казнь.

В прошлый вторник в результате многочисленных показаний и проверок было подтверждено, что Дэвис лишил жизни по меньшей мере четырех пациентов во время жуткой серии убийств в период с июня 2017 по январь 2018 года. В результате полученных доказательств суд назначил Уильяму Дэвису высшее наказание и приговорил серийного убийцу к смертной казни.

"Мы никому не доверяем так, как работникам больницы. В момент, когда мы наиболее уязвимы... Трудно даже представить, что кто-то может быть настолько жестоким", — сказал Путман.

По свидетельству суда, жертвами серийного убийцы стали мужчины в возрасте от 47 до 74 лет. Они имели симптомы, "похожие на судороги", а затем внезапно умирали от поражения мозга воздухом, введенным в их артерии. Эксперты исключают какие-либо другие причины смерти пациентов.

По разным показаниям медбрат совершил семь покушений на пациентов. Прокуратура также заявила, что бывший медбрат может быть причастен еще к шести вероятным жертвам.

Напомним, врач из Украины в Йемене ради денег направил на ненужную ампутацию десятки человек. Как оказалось, конечности можно было спасти, однако денег на операции было выделено больше, чем на лечение пораженных конечностей.

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