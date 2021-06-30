"Серп и молот", генсек и пионеры: в Китае отпраздновали столетие Коммунистической партии

"Серп и молот", генсек и пионеры: в Китае отпраздновали столетие Коммунистической партии

В праздновании приняли участие тысячи артистов и танцоров.

В Пекине устроили грандиозный концерт в честь столетия Коммунистической партии Китая.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 июня.

В праздновании приняли участие тысячи артистов и танцоров. Сценарий — незамысловат: театрализованные достижения партии за последнее столетие. Среди них — приход коммунистов к власти в 1949 году, масштабные инфраструктурные проекты, космические миссии, возвращение Гонконга, и, конечно же, борьба с коронавируса.

Зрителям показали видео со всеми генсеками от Мао Цзэдуна к нынешнему Си Цзиньпина, который был среди присутствующих в зале. Его приветствовали бурными овациями.

Associated Press

Китайская коммунистическая партия — одна из самых многочисленных в мире. Имеет более 90000000 членов.

Новости мира: в Пекине устроили грандиозный концерт в честь столетия коммунистической партии Китая

Как сообщалось, в Китае Коммунистическая партия официально разрешила семьям мать троих детей. Таким образом власти страны отказались от политики ограничения рождаемости "одна семья — два ребенка", которая действовала в Китае от 2015 года. В 2015 году Коммунистическая партия Китая отказалась от политики "одна семья — один ребенок". Отметим, что по такому закону китайцы жили в течение 45 лет.

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