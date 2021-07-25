"Сертификат рабства": в Италии тысячи людей вышли на протесты против "ковидных паспортов"

"Сертификат рабства": в Италии тысячи людей вышли на протесты против "ковидных паспортов"

Среди протестующих были противники вакцинации.

Несколько тысяч человек в Италии протестовали против введения "ковид-сертификатов" для посещения ряда общественных учреждений, включая рестораны.

Об этом пишет газета Repubblica.

Всего подобные акции состоялись в более чем 80 городах Италии.

Ранее правительство объявило о необходимости "ковид-сертификатов" (справки о вакцинации, перенесенном заболевании, отрицательном результате теста на коронавирус - ред.) для посещения ряда общественных заведений, включая музеи, культурные учреждения, спортивные мероприятия, а также рестораны, спортзалы, бассейны.

Среди протестующих, называющих данный документ "сертификатом рабства", были противники вакцинации, а также представители ультраправых сил.

В тоже же время Италии население достаточно активно участвует в кампании по вакцинации. 2/3 взрослого населения получили одну дозу вакцины от коронавируса. Более половины людей старше 12 лет завершили курс вакцинации.

Ранее в Париже во время протеста против "ковидных паспортов" полиция применила газ.

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