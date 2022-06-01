Популярный сервис для графического дизайна Canva отключил доступ для пользователей из России.

Решение связано с агрессией против Украины.

Об этом идет речь на сайте сервиса.

"Наше решение выйти из России. Хотя мы гордимся влиянием, которое мы смогли оказать, повысив осведомленность в России с помощью наших антивоенных шаблонов, в условиях эскалации войны и усиления контроля со стороны российского правительства за протестами и активностью, мы знаем, что ситуация изменилась, и в то же время должна измениться наша реакция", — говорится в заявлении компании.

В то же время, там добавили, что антивоенные шаблоны останутся доступными для тех, кто находится за пределами России и кто хочет продолжать использовать свой голос, чтобы изменить ситуацию и вдохновить других поддержать это дело.

"Мы уверенно верим, что каждый везде должен иметь недвусмысленное право на мир и безопасность. Мы выступаем за Украину и всегда будем отстаивать то, что считаем правильным", — подчеркнула команда сервиса Canva.

Canva – это онлайновый инструмент для создания дизайнов и публикации материалов, запущенный в 2013 году, задача которого – предоставить всем людям возможность создавать любые дизайны и публиковать их где угодно.

Ранее стало известно о выходе с российского рынка и закрытии всех магазинов популярного американского бренда спортивной обуви и одежды Nike.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В то же время, международные и европейские компании заявили о выходе с российского рынка.

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