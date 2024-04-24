"Серый" паспорт: как украинцы за границей обходят ограничения по предоставлению консульских услуг

В некоторых странах Европы украинцы могут получить так называемый паспорт иностранца, который позволяет временно не оформлять украинские документы, удостоверяющие личность.

Пытаясь вернуть на Родину уклонистов, власти ограничили права военнообязанных украинцев, сбежавших от мобилизации за границу. В частности, после вступления в силу закона о мобилизации №10449 в мае 2024 года мужчины без военно-учетных документов не смогут получить новые документы в дипломатических учреждениях Украины. Изменения в законодательстве заставили украинцев за границей искать альтернативные пути получения действительных документов, в частности – "серого" паспорта, который могут получить иностранцы и лица без гражданства в разных странах.

Об этом пишет "Телеграф".

"Серый" паспорт иностранца позволяет легально находиться на территории страны, а также предоставляет ряд прав, который отличается в зависимости от страны, выдавшей документ. Обычно "серый" паспорт выдают на срок от одного до пяти лет, по истечении которого документ необходимо обновлять.

Такие документы украинцам выдают несколько стран:

Польша;

Эстония;

Латвия;

Германия;

Финляндия.

В Польше временное удостоверение TZTC выдают органы Пограничной службы тем иностранцам, которые подали заявление о предоставлении им международной защиты. Оно позволяет легально находиться на территории страны.

В Германии так называемый "дорожный документ иностранца" выдают тем, кто уже имеет статус беженца, но получить этот "серый" паспорт довольно сложно. Он позволяет не только находиться на территории ФРГ, но и путешествовать в другие страны ЕС без визы.

В Латвии и Эстонии можно получить особый документ – "паспорт негражданина". Он также позволяет путешествовать в страны Шенгенской зоны, а в Эстонии его владелец даже может голосовать на муниципальных выборах и претендовать на получение гражданства при успешной сдаче экзамена на знание языка, истории и конституции страны.

Паспорт иностранца можно получить и в Финляндии. Выдают его всем, кто получил вид на жительство в стране как лицо, нуждающееся в защите, однако этот документ не дает права путешествовать за пределы Финляндии.

Напомним, народный депутат "разнесла" запрет на консульские услуги для мужчин. Ирина Фриз напомнила, что в законе о мобилизации не предусмотрены меры по запрету всех консульских услуг.

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