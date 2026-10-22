Сестра Ким Чен Ына пригрозила «безжалостной ликвидацией» и объявила «психологическую войну» против Южной Кореи

Ким Йо Джон / © Associated Press

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Напряжение на Корейском полуострове не утихает. Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Йо Джон заявила о приведении в готовность «новых средств реагирования» и пропагандистских громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей.

Об этом сообщают издания Yonhap и RMF24/PAP.

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В официальном заявлении, опубликованном северокорейским информационным агентством KCNA, Ким Йо Чен объявила о решительных действиях из-за якобы угроз для КНДР. По ее словам, «новые меры реагирования» приведут в состояние боевой готовности, а громкоговорители будут готовы уже через несколько дней.

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«Наши тактические группы занимают новые позиции, и в течение октября вдоль всей границы заработают громкоговорители для ведения психологической войны против Юга», — заявила Ким Йо Чжон.

В то же время она предупредила власть в Сеуле, мол, любую «ошибку, возникшую по причине неосторожности», получит немедленное возмездие и «безжалостную ликвидацию» вражеских сил.

Напряжение между Пхеньяном и Сеулом

Заметим, ситуация на границе между Северной Кореей и Южной Кореей обострилась в сентябре, когда в результате взрыва мины в демилитаризованной зоне пострадали три солдата Сеула. Проведенное расследование показало, что бомбы были заложены северокорейскими солдатами. Впрочем, Пхеньян отверг эти выводы, назвав их сфабрикованными.

На заявления из Северной Кореи отреагировал депутат южнокорейской Демократической партии Ким Бен Джу. Он обвинил режим Ким Чен Ина в «наглой и беззастенчивой» попытке поменять местами виновного и потерпевшего и потребовал извинений.

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Впрочем, Ким Йо Джон не оставила эти слова без ответа. В своем заявлении она резко оскорбила политика: «Я еще никогда не встречала столь глупого и жалкого человека. Призываю его прекратить нести чепуху и немедленно замолчать».

Напомним, британский таблоид The Sun распространил информацию о возможных серьезных проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По неподтвержденным слухам, он мог перенести кровоизлияние в мозг и впасть в кому. Издание утверждает, что лидер КНДР якобы доставлен в Китай, где он может находиться на лечении. Впрочем, на данный момент эта информация не имеет официального подтверждения.

На фоне слухов Северная Корея обнародовала новые фотографии Ким Чен Ына. Государственное агентство KCNA сообщило, что 19 октября он посетил Национальную выставку одежды и обуви в Пхеньяне. На фотографиях северокорейский лидер осматривает экспозицию вместе с супругой Ри Соль Чжу и дочерью Чу Э.

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