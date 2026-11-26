Младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон / © Associated Press

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Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон в последнее время резко активизировалась на международной арене: она угрожает Южной Корее «безжалостной ликвидацией», объявляет «психологическую войну» и требует закрыть дипломатическое представительство Швейцарии в Пхеньяне. Всё это происходит на фоне слухов о тяжёлой болезни или даже смерти самого Ким Чен Ына, которые активно распространяются в сети.

Что известно о самой влиятельной женщине Северной Кореи и ситуации в КНДР — читайте в материале ТСН.ua.

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Громкие угрозы сестры Ким Чен Ына и объявление о «психологической войне»

В сентябре 2026 года ситуация на границе между двумя Кореями обострилась после того, как в демилитаризованной зоне на мине подорвались трое южнокорейских военных. Расследование показало, что взрывчатку заложили солдаты КНДР, однако Пхеньян назвал эти выводы сфабрикованными. Депутат Демократической партии Южной Кореи Ким Бён Джу обвинил режим Ким Чен Ына в «наглой и бесстыдной» попытке переложить вину на пострадавшего и потребовал извинений.

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В ответ сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко оскорбила политика, назвав его «глупым и жалким человеком», и призвала «немедленно замолчать».

Младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон / © Reuters

Впоследствии Ким Ё Чжон заявила о приведении в боевую готовность «новых средств реагирования» и пропагандистских громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей. Через государственное агентство KCNA она объяснила это якобы угрозами в адрес КНДР и добавила, что тактические группы уже занимают новые позиции, а в течение октября вдоль всей границы заработают системы для «психологической войны». Кроме того, Ким Ё Чжон пригрозила Сеулу немедленным возмездием и «безжалостной ликвидацией» вражеских сил в случае любой ошибки.

Вскоре сестра Ким Чен Ына выступила с новыми угрозами в адрес дипломатического представительства Швейцарии в Пхеньяне. Ким Ё Чжон призвала закрыть ведомство и обвинила Берн в «подлом поведении». Её возмутили швейцарские санкции против лагеря Сонгдовон, куда при содействии России вывозили для русификации и идеологической обработки украинских детей с оккупированных территорий; ранее аналогичные ограничения в отношении этого учреждения ввели Великобритания и ЕС.

По словам Ким Ё Чжон, Берн принял это решение всего через несколько дней после визита в КНДР делегации во главе с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом, в ходе которого представительство возобновило работу после закрытия в 2020 году из-за пандемии, и стороны обсуждали вопросы диалога. Поэтому она пообещала рекомендовать МИД КНДР отозвать разрешение на работу швейцарской миссии.

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Ким Чен Ын вслед за сестрой объявил о курсе на создание «самой сильной армии в мире»

После беспрецедентных заявлений сестры лидер Северной Кореи сообщил, что Пхеньян стремится создать «самые сильные вооружённые силы в мире» благодаря ускорению военной реформы по собственной модели КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын / © Associated Press

«Создать сильнейшую армию путём подготовки сильнейших рот и ускорить военную революцию по нашему образцу», — заявил северокорейский лидер на съезде командиров рот.

42-летний лидер КНДР Ким Чен Ин объявил о начале «новой эры наращивания вооружённых сил», главным звеном которой должны стать армейские роты. Он планирует превратить эти подразделения (как правило, это 80–150 военнослужащих определённого профиля, например пехота или разведка) в универсальные единицы, способные объединять различные рода войск и самостоятельно выполнять сложные задачи. По мнению диктатора, такая «военная революция в собственном стиле» быстро повысит боеспособность войск и сделает армию КНДР «самой сильной в мире».

В то же время, по данным Сеула, несмотря на численность в 1,28 миллиона военнослужащих, значительная часть обычного вооружения Северной Кореи устарела, а реальное состояние её армии сложно оценить из-за закрытости страны.

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Что известно о Ким Ё Чжон, младшей сестре лидера КНДР

Младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сегодня является самой влиятельной женщиной страны и одной из главных её политических советниц. Как рассказал в интервью CNN исследователь Восточной Азии Сон-Юн Ли, она выросла самой младшей из семи детей предыдущего диктатора Ким Чен Ира, который обожал дочь и называл её «милой принцессой».

В подростковом возрасте Ким Ё Чжон четыре года училась в Швейцарии вместе с братьями, где особенно сблизилась с нынешним лидером Ким Чен Ыном. Эта связь заметна и сейчас: на официальных мероприятиях она держится рядом с братом свободно и непринуждённо, в то время как другие высокопоставленные чиновники стоят напряжённо.

После поездки на Зимнюю Олимпиаду в Южную Корею в 2018 году она окончательно превратилась в ключевую политическую фигуру. С 2020 года, когда Ким Чен Ын на фоне экономических трудностей перераспределил часть полномочий, сестра фактически стала «вторым лицом» в государстве и взяла под контроль отношения с США и Южной Кореей, тогда как другим чиновникам передали экономику и оборону.

Сон-Юн Ли называет Ким Ё Чжон «главным цензором, пресс-секретарем, насмешником и распространителем угроз» режима. Она регулярно угрожает ядерными ударами и не стесняется в выражениях в адрес оппонентов: президентский офис в Сеуле она сравнивала с «испуганной лающей собакой», американцев называла «идиотами», а Джо Байдена — «стариком».

Однако её влияние не ограничивается риторикой: в июне 2020 года она потребовала от Сеула запретить запуск воздушных шаров с листовками и гуманитарными посылками через границу — и уже в декабре южнокорейский парламент принял соответствующий закон, несмотря на критику правозащитников и ООН. В то же время её шансы возглавить страну остаются под вопросом, ведь по традиции династии власть должна перейти к одному из детей Ким Чен Ына.

Однако стоит отметить, что, вероятно, лидер КНДР Ким Чен Ын готовит в качестве преемницы свою дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку. В последнее время девочка часто бывает с отцом на оборонных предприятиях, военных парадах и учениях, а недавно даже села за руль нового боевого танка. В разведке считают, что таким образом режим приучает общество к мысли о женщине во главе государства.

Лидер КНДР Ким Чен Ин с дочерью Ким Чжу Э / © Associated Press

В то же время сестра диктатора Ким Ё Чжон, несмотря на её медийный образ «второго человека» в стране, не обладает реальной властью и не претендует на лидерство.

Кто начал распространять слухи о смерти Ким Чен Ина

Ранее в соцсетях распространялись слухи о том, что Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг, впал в кому и его срочно вывезли на лечение в Пекин. Однако ни Пхеньян, ни Пекин так и не предоставили никаких доказательств госпитализации или официальных подтверждений болезни лидера КНДР.

Впоследствии Северная Корея опубликовала фотографию Ким Чен Ына. По данным государственного агентства KCNA, 19 октября 42-летний лидер КНДР вместе с женой Ли Соль Чжу и дочерью Чжу Э посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне.

© The LAD bible

Выяснилось, что фейк о гибели диктатора распространил в социальной сети X китайский диссидент Ваньцзюнь Се. Он утверждал, что Ким Чен Ына, якобы находящегося в коме, перевезли в больницу в Пекине, где он скончался, после чего тело тайно вернули в Пхеньян, а власть перешла к его сестре Ким Ё Чжон.

Сама Ким Ё Чжон проигнорировала слухи о состоянии брата, однако выступила с отдельным заявлением через KCNA: назвала южнокорейских военных «бандитами» и предупредила, что в ответ на «провокации» Сеула Пхеньян может перебросить к границе дополнительные ударные средства и вновь включить пропагандистские громкоговорители.

Кроме того, 22 ноября появилась серия фотографий Ким Чен Ына сдесятью иностранными дипломатами. Однако на всех снимках он стоял в одной и той же неподвижной позе.

Ким Чен Ин с иностранным дипломатом / © Фото из открытых источников

Ким Чен Ин с иностранным дипломатом / © Фото из открытых источников

Ким Чен Ын меняет курс в отношении Кремля

На фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем северокорейский лидер Ким Чен Ын неожиданно приостановил военную помощь России. В то же время Пхеньян усилил ядерные угрозы, провел ракетные запуски и начал укреплять границу с Южной Кореей.

Причиной охлаждения отношений между союзниками стало недовольство Пхеньяна заявлениями Москвы в отношении Южной Кореи, а также огромные потери северокорейских солдат в войне против Украины. В частности, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в будущем Россия будет содействовать примирению между обеими Кореями. В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи назвала эти слова нарушением союзных договоренностей, потребовала объяснений и объявила о приостановке военной поддержки.

Лидер РФ Владимир Путин (слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) / © Associated Press

По данным украинской разведки, Ким Чен Ын фактически ввел собственные ограничения в отношении Москвы: воздушное пространство КНДР закрыли для российских военно-транспортных самолетов, поставки баллистических ракет KN-23 и новой партии артиллерийских снарядов приостановили, а просьбу России об увеличении северокорейского контингента с 8,5 до 50 тысяч солдат поставили на паузу.

Сотрудничеству также мешает отношение российского командования, которое воспринимает северокорейских военных как «политически навязанное бремя», а также значительные потери. По оценкам ГУР, в боях на Курской дуге армия КНДР уже потеряла 7 058 бойцов, из которых 2 251 погиб. Несмотря на этот конфликт, часть сил Пхеньяна до сих пор остается в России: бойцы 11-го корпуса Сил спецопераций КНДР находятся во втором эшелоне в Курской области, а сводное ракетное подразделение с лета действует в Воронежской области в составе 112-й российской бригады, обстреливая Украину.

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