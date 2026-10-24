Сестра Ким Чен Ына пригрозила «безжалостно ликвидировать» врагов, а диктатор заявил о новой цели КНДР — подробности

Ким Чен Ин. / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян стремится создать «сильнейшие вооруженные силы в мире» благодаря ускорению военной реформы по своей модели КНДР.

Об этом он высказался во время съезда командиров рот, сообщает издание LADbible и государственное агентство KCNA.

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«Построить сильнейшую армию путем подготовки сильнейших рот и ускорить военную революцию нашего образца», — заявил северокорейский лидер.

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42-летний диктатор заявил, что на горизонте «новая эра наращивания военных вооруженных сил». Достичь этого он планирует, превратив армейские роты в универсальные боевые подразделения, способные совмещать возможности разных родов войск и самостоятельно выполнять широкий спектр задач.

По словам Ким Чен Ына, именно роты должны стать ключевым звеном «сильной армии новой эпохи». Он считает, что усиление этих подразделений позволит в кратчайшие сроки существенно повысить боевые возможности войска и создать «сильнейшие в мире вооруженные силы».

Он объявил, что «развитие сильнейших вооруженных сил мира» является приоритетом повестки его страны. Мол, это можно достичь путем «содействия развитию сильнейших компаний и ускорению военной революции нашего собственного стиля».

Заметим, рота — это военное подразделение, обычно насчитывающее от 80 до 150 солдат, имеющее определенную специализацию, например пехотную, танковую или разведывательную.

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По оценкам южнокорейских военных, армия КНДР насчитывает около 1,28 млн. военнослужащих. В то же время, значительная часть обычного вооружения страны устарела, а реальный уровень боеспособности ее армейских подразделений трудно определить из-за закрытости Северной Кореи.

Север против Юга

Заявления Ким Чен Ына прозвучали спустя несколько дней после того, как его младшая сестра Ким Йо Чжон объявила «психологическую войну» против Южной Кореи. По ее словам, КНДР «не проявит милосердия», если будет нанесен какой-либо «реальный ущерб нашей территориальной безопасности и безопасности наших военнослужащих».

В частности, до конца октября вдоль границы должны были заработать громкоговорители для пропагандистских трансляций. Заметим, что обе Кореи неоднократно использовали их, но последние 16 месяцев эти системы не работали. Сеул обычно транслировала K-pop и новости с критикой режима Ким Чен Ына, а Пхеньян прибегал к жутким звукам, в частности звериному вой.

Кроме того, Пхеньян усиливает укрепление на южной границе: устанавливает мины, изгороди из колючей проволоки, противотанковые заграждения и другие фортификационные сооружения.

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Слухи о смерти Ким Чен Ина

Заметим, заявления Ким Йо Чжон появились после слухов о смерти Ким Чен Ына. Китайский диссидент, проживающий в США, Се Ваньцзюнь сообщил в социальных сетях, что Ким потерял сознание, впал в кому и был доставлен в Пекин для экстренной помощи, где впоследствии скончался.

После этого северокорейское государственное агентство KCNA опубликовало новые фотографии лидера КНДР. По сообщению, он посетил Национальную выставку одежды и обуви в Пхеньяне. На снимках Ким Чен Ын осматривает экспозицию вместе с супругой Ри Соль Чжу и дочерью Чу Э.

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