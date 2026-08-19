Сестра Ким Чен Ына удивила заявлением о войсках КНДР в России

Ким Ё Чжон / © Associated Press

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Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина и одна из самых влиятельных представительниц руководства КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не планирует отправлять в Россию до 50 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины.

Ее заявление цитирует издание South China Morning Post.

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Ким Ё Чжон опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном направлении дополнительного северокорейского контингента. По её словам, оценки украинского президента являются «безосновательными» и представляют собой «самостоятельно разыгранную инсценировку».

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В то же время Северная Корея уже оказывает России непосредственную помощь в войне.

По оценкам, в 2024 году Пхеньян направил в Курскую область около 14 тысяч военнослужащих. Кроме того, КНДР, по данным украинских и независимых оценок, передала РФ миллионы артиллерийских и минометных снарядов, баллистические ракеты и другое вооружение.

Ким Ё Чжон также заявила, что Пхеньян считает политику Вашингтона враждебной, несмотря на сокращение США масштабов совместных военных учений с Южной Кореей.

По её словам, отношения между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном якобы остаются «действительно прекрасными», однако ей ничего не известно о недавних контактах между лидерами.

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Сестра Ким Чен Ина занимает должность заместителя руководителя Центрального комитета Трудовой партии Кореи и является членом Государственного совета КНДР. Ким Ё Чжон также руководит отделом пропаганды и агитации и фактически является вторым по влиятельности человеком в стране

Напомним, что президент Зеленский в этом месяце заявлял о возможных планах Пхеньяна отправить в РФ от 30 до 50 тысяч военнослужащих.

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