Сеть довело до слез спасение обезьяны, которая 35 лет была прикована цепью к столу — фото, видео

В Колумбии спасли обезьяну, которая 35 лет была прикована цепью.

Об этом пишет NTK.

Животное нашли привязанным к столу в доме его владельцев. Власти заявили, что обезьяна имела признаки серьезного недоедания, наряду с другими заболеваниями, такими как потеря зрения.

Обезьяна, которая 35 лет была прикована цепью / Фото: needtoknow.co.uk

О тяжелом состоянии животного предупредили анонимным звонком в региональную автономную корпорацию Альто-Магдалена.

Чиновники прибыли на территорию в городе Гарсон и спасли примата после того, как он провел почти четыре десятилетия в цепях.

Обезьяна, которая 35 лет была прикована цепью / Фото: needtoknow.co.uk

"После того, как наши эксперты по дикой природе оценили животное, было установлено, что это взрослая самка с заметной степенью импринтинга (гуманизации) и травмами, среди которых потеря зрения из-за глазной инфекции, резкие изменения зубов, алопеция и кератоз там, где она была прикована", — говорится в сообщении.

Власти также призвали местных жителей освободить любых диких животных, содержащихся в неволе в клетках, патио или домах: "Мы призываем граждан воздерживаться от покупки, получения или содержания диких животных в неволе".

Непонятно, будут ли предъявлены обвинения владельцам за то, что они держали обезьяну на цепи в течение 35 лет.

Эта история довела пользователей Сети до слез:

Бог мой. Это зло. Нет прощения

Это разбивает мне душу

Так грустно. На ее лице столько боли, столько лет одиночества и страданий

Напомним, ранее Сеть растрогало видео, как 29-летняя шимпанзе, всю жизнь просидевшая в клетке, впервые увидела небо. Ее спасли из лаборатории.

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