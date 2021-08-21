Сеть облетели кадры из Кабула, на которых военному США через колючую проволоку передают младенца

В ролике видно, как американский военный за руку поднимает младенца над толпой афганцев.
Кадры из аэропорта Кабула, на которых морском пехотинцу из США через стену с колючей проволокой передают младенца, стали вирусными в Сети.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что на фоне хаоса, в котором тысячи людей бегут из Афганистана, видео привлекло внимание всего мира.
В ролике видно, как американский военный за руку поднимает младенца над толпой афганцев, которые пытаются попасть на территорию аэропорта.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, "отец попросил морских пехотинцев помочь ребенку, потому что тот был болен". Он добавил, что морпех отвез младенца в Норвежскую больницу на территории аэропорта.
"Они вылечили ребенка и вернули его отцу", — заверил Кирби, добавив, что это был "акт сострадания". Спикер отметил, что не знает, что это за семья и получила ли она право на иммиграцию в США в рамках специальной программы для афганцев.
WATCH: A small, crying baby was passed over razor wire into the hands of a United States soldier guarding Kabul airport on Thursday. https://t.co/RjYnSav5Lo pic.twitter.com/zGgvwr4mSq— CBS News (@CBSNews) August 20, 2021
Между тем американские военные опубликовали несколько фотографий с солдатами, которые помогают детям во время эвакуации. Так, на одном из снимков две американские военнослужащие держат на руках младенцев, а на другом солдат США дает маленькому мальчику воду.
Между тем эвакуации в аэропорту Кабула ожидают шесть тысяч человек.
Helping hands.— Marine Corps Forces Central Command (@USMARCENT) August 20, 2021
#HKIA pic.twitter.com/5LvU8ZhQ65
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
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Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.