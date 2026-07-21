Сеть всколыхнули новые заявления о здоровье Трампа: что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

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В социальных сетях распространены новые заявления о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа. Их обнародовал физический терапевт Адам Джеймс, утверждающий, что американский президент якобы испытывает серьезные проблемы с сердцем и почками. В то же время, никаких доказательств своих слов он не привел, а официального подтверждения этой информации нет.

Об этом сообщает Irish Star.

По словам Джеймса, он якобы получил сообщение от анонимного источника, утверждавшего, что Трамп «постоянно имеет запах мочи» из-за недержания и проходит ежедневное внутривенное лечение.

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На основании этих утверждений терапевт предположил, что президент США может страдать застойной сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек.

«Я получил сообщение от источника, подтвердившего мне, что президент постоянно имеет запах мочи из-за недержания», — заявил Джеймс в видео, опубликованном в соцсетях.

Синяки на руках

Он также связал с этой версией синяки, неоднократно замечавшие на руках Дональда Трампа во время публичных мероприятий. По словам терапевта, это может быть следствием ежедневного внутривенного введения препаратов.

При этом Джеймс не обнародовал никакие медицинские документы, не назвал источник информации и не привел других доказательств в подтверждение своих утверждений.

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Отметим, что в последнее время здоровье американского президента активно обсуждается и после финала чемпионата мира по футболу, на котором Трамп вручал награды футболистам. В то же время, распространенные в Сети предположения о его состоянии здоровья остаются неподтвержденными.

Ранее в американских СМИ неоднократно появлялись материалы о состоянии здоровья Дональда Трампа, однако официальная информация о новых серьезных диагнозах отсутствует.

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