Сеть взорвалась мемами на атаку БПЛА по Татарстану: "Кукурузник" — это страшная штука" (фото)

Пользователи Сети предполагают, что Татарстан был атакован дроном украинской компании UJ-22 Airborne.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российский Татарстан, нанеся удар по заводу по производству "Шахедов" и нефтеперерабатывающему предприятию. Украинцы обратили внимание на огромный размер дрона и создали ряд мемей.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев на атаку БПЛА по России и самые веселые мемы.

Пользователи Сети предполагают, что Татарстан был атакован дроном UJ-22 Airborne, разработанным украинской компанией "UKRJET". На вооружении ВСУ от 2020 года. По состоянию на 11.00 официально Украина не подтвердила удар по критическим объектам в Татарстане. По данным СМИ, к операции причастно ГУР.

Тем временем, украинцы уже отреагировали на атаку в Татарстане. Их поразил огромный размер дрона, пролетевшего более 1000 километров через РФ, и в шутку называют его "украинским боингом", "кукурузником" и "дельтапланом". В соцсети оставили следующие смешные комментарии:

"Кукурузник – это страшная штука,

Вот дрон. Представил балло ппошников, когда этот кукурузник пролетел пол решка,

Дрон, размером с небольшой самолет, такое нам нужно,

Это не дрон, а целый кукурузник,

Самолеты летят, будем всех бомбить".

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Также украинцы обратились к жителям Татарстана и саркастически шутят "просыпаться" и не бояться, потому что "их увольняют".

Напомним, в российском Татарстане БПЛА атаковали завод по производству "Шахедов ".

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