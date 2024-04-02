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Сеть взорвалась мемами на атаку БПЛА по Татарстану: "Кукурузник" — это страшная штука" (фото)

Сеть взорвалась мемами на атаку БПЛА по Татарстану: "Кукурузник" — это страшная штука" (фото)

Сеть взорвалась мемами на атаку БПЛА по Татарстану: "Кукурузник" — это страшная штука" (фото)

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Пользователи Сети предполагают, что Татарстан был атакован дроном украинской компании UJ-22 Airborne.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российский Татарстан, нанеся удар по заводу по производству "Шахедов" и нефтеперерабатывающему предприятию. Украинцы обратили внимание на огромный размер дрона и создали ряд мемей.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев на атаку БПЛА по России и самые веселые мемы.

Пользователи Сети предполагают, что Татарстан был атакован дроном UJ-22 Airborne, разработанным украинской компанией "UKRJET". На вооружении ВСУ от 2020 года. По состоянию на 11.00 официально Украина не подтвердила удар по критическим объектам в Татарстане. По данным СМИ, к операции причастно ГУР.

Тем временем, украинцы уже отреагировали на атаку в Татарстане. Их поразил огромный размер дрона, пролетевшего более 1000 километров через РФ, и в шутку называют его "украинским боингом", "кукурузником" и "дельтапланом". В соцсети оставили следующие смешные комментарии:

  • "Кукурузник – это страшная штука,
  • Вот дрон. Представил балло ппошников, когда этот кукурузник пролетел пол решка,
  • Дрон, размером с небольшой самолет, такое нам нужно,
  • Это не дрон, а целый кукурузник,
  • Самолеты летят, будем всех бомбить".
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников / ©
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников / ©
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников / ©
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников / ©
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников / ©
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников / ©
Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Также украинцы обратились к жителям Татарстана и саркастически шутят "просыпаться" и не бояться, потому что "их увольняют".

Напомним, в российском Татарстане БПЛА атаковали завод по производству "Шахедов ".

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