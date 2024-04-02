Сеть взорвалась мемами на атаку БПЛА по Татарстану: "Кукурузник" — это страшная штука" (фото)

Пользователи Сети предполагают, что Татарстан был атакован дроном украинской компании UJ-22 Airborne.
Утром 2 апреля беспилотники атаковали российский Татарстан, нанеся удар по заводу по производству "Шахедов" и нефтеперерабатывающему предприятию. Украинцы обратили внимание на огромный размер дрона и создали ряд мемей.
ТСН.ua собрал реакцию украинцев на атаку БПЛА по России и самые веселые мемы.
Пользователи Сети предполагают, что Татарстан был атакован дроном UJ-22 Airborne, разработанным украинской компанией "UKRJET". На вооружении ВСУ от 2020 года. По состоянию на 11.00 официально Украина не подтвердила удар по критическим объектам в Татарстане. По данным СМИ, к операции причастно ГУР.
Тем временем, украинцы уже отреагировали на атаку в Татарстане. Их поразил огромный размер дрона, пролетевшего более 1000 километров через РФ, и в шутку называют его "украинским боингом", "кукурузником" и "дельтапланом". В соцсети оставили следующие смешные комментарии:
- "Кукурузник – это страшная штука,
- Вот дрон. Представил балло ппошников, когда этот кукурузник пролетел пол решка,
- Дрон, размером с небольшой самолет, такое нам нужно,
- Это не дрон, а целый кукурузник,
- Самолеты летят, будем всех бомбить".
Также украинцы обратились к жителям Татарстана и саркастически шутят "просыпаться" и не бояться, потому что "их увольняют".
Напомним, в российском Татарстане БПЛА атаковали завод по производству "Шахедов ".
Читайте также:
- Разведка сообщила, сколько еще массированных ударов способно осуществить РФ весной
- Россияне имеют много авиабомб весом 1500 кг. — Воздушные силы.
- Ночью российские ракеты исчезли с радаров: в ОК "Юг" прокомментировали