Сеть заполонили видео нападений на украинцев в Польше: посол назвал неожиданную причину

Нападения на украинцев в Польше

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Увеличение количества видеороликов с нападениями на украинцев в Польше связано не с ростом числа самих случаев агрессии, а с тем, что украинские граждане стали активнее фиксировать такие инциденты, защищая свои права и используя записи в качестве доказательств.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью «Европейской правде».

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По словам дипломата, случаи ксенофобского поведения в отношении украинцев в Польше имели место и раньше, однако сейчас они стали гораздо заметнее из-за распространения видеозаписей в социальных сетях.

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Боднар рассказал, что после ряда инцидентов посольство Украины в Польше подготовило специальные рекомендации для украинских граждан. Среди них — совет по возможности осуществлять видео- и аудиозапись агрессивного поведения, чтобы в дальнейшем использовать эти материалы в качестве доказательств при обращении в правоохранительные органы и в суде.

«Также [была] рекомендация, если есть такая возможность, зафиксировать дерзкое или агрессивное поведение в твой адрес, чтобы потом можно было использовать это в качестве доказательства в суде», — отметил дипломат.

В то же время он отметил, что многие пострадавшие сначала публикуют эти записи в Интернете, а уже потом используют их в судебных разбирательствах. Именно поэтому, по его мнению, в 2026 году значительно увеличилось количество резонансных видео с нападениями на украинцев.

«Люди этим пользуются… но вместо того, чтобы сразу использовать эти материалы в суде, они сразу выкладывают их в Интернет. И это становится вирусным видео, вызывающим соответствующую реакцию», — пояснил Боднар.

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Посол подчеркнул, что распространение таких записей заставляет польские правоохранительные органы быстрее реагировать на факты нападений и проявления ксенофобии.

По его словам, полиция Польши оперативно реагирует не только на случаи физического насилия, но и на угрозы и язык ненависти в социальных сетях.

В качестве примера дипломат привёл недавнее задержание гражданина Польши, который в комментариях оскорблял украинцев и призывал к убийству одного из политиков.

Напомним, недавно в Польше правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину из-за его публикаций в социальных сетях. По версии следствия, он публично призывал к убийству президента Украины Владимира Зеленского.

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