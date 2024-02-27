Сеул ошеломил заявлением о количестве боеприпасов, которые КНДР передала России

КНДР предположительно отправила России около трех миллионов боеприпасов.
С июля Северная Корея (КНДР) отправила в Россию около 6700 контейнеров с миллионами боеприпасов.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает The Guardian.
По его словам, в контейнерах может находиться более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тыс. 122-мм снарядов.
"Вероятно, это может быть смесь двух, и можно сказать, что было отправлено по меньшей мере несколько миллионов снарядов", – сказал южнокорейский министр о поставленных калибрах снарядов.
В обмен на это Северная Корея получила 9 тысяч контейнеров, в основном с продуктами питания, что помогло стабилизировать цены.
Шин Вон Сик добавил, что сотни северокорейских заводов по производству боеприпасов работают примерно на 30% своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.
Но те фабрики, которые производят артиллерийские снаряды для России, работают на полную мощность.
Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине. Речь идет о более чем 10 партиях боеприпасов.
Также Северная Корея, вероятно, поставила несколько типов ракет в Россию.
По информации Reuters, КНДР отправила России около 2000 контейнеров с оружием через специальную экономическую зону.
4 января в США заявили, что в широкомасштабных атаках РФ на Украину использовались ракеты из Северной Кореи.
СБУ также нашла подтверждение тому, что Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР.
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