Сеул заявил, что Ким Чен Ын передал России несколько тысяч контейнеров с боеприпасами

С прошлого года Северная Корея отправила в Россию около семи тысяч контейнеров, заполненных боеприпасами и другой военной техникой.

Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает The Times.

Отмечается, что с начала 2022 Северная Корея использовала вторжение России в Украину как отвлекающий фактор, чтобы активизировать испытания оружия, а также присоединилась к Москве по конфликту. Ведь северокорейский лидер Ким Чен Ын пытается выйти из дипломатической изоляции и присоединиться к единому фронту против Соединенных Штатов Америки.

По словам чиновников из Сеула и частных экспертов, в обмен на это КНДР, вероятно, получила необходимую продовольственную, экономическую и военную помощь, направленную на модернизацию сил Ким Чем Ина. Ранее чиновники США и Южной Кореи обвинили Пхеньян в поставке России артиллерийских снарядов, ракет и другого оборудования. Впрочем, обе страны отрицают существование соглашения о поставках оружия.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что сначала Ким Чен Ын полагался на корабли, но сейчас все чаще использует железную дорогу для поставки оружия в РФ через их сухопутную границу.

Издание пишет, что за свою помощь Северная Корея получила более 9000 российских контейнеров, вероятно, наполненных помощью. Шин высказал подозрение, что Кремль мог снабжать Пхеньян топливом, возможно, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, которые жестко ограничивают импорт в страну нефти и нефтепродуктов.

К слову, Шин Вон Сик сделал свое заявление спустя несколько часов после того, как южнокорейские и японские военные заявили, что Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в свои восточные воды.

Напомним, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что российская армия избивала по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз. В Харьковской области есть один официально зафиксированный случай использования ракеты типа Hwasong 11 (KN-23/24).

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