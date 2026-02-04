Север Японии под ударом стихии: зима унесла десятки жизней (фото)

Снегопады на севере Японии / © AP

Мощные снегопады, которые в последние две недели обрушились на север Японии, привели к гибели не менее 35 человек по всей стране. Об этом сообщили представители японского правительства. Среди причин смерти — внезапные сердечные приступы и падения при уборке снега с крыш.

Об этом сообщает Associated Press.

По состоянию на среду последствия ненастья зафиксированы в 15 префектурах. В наиболее пострадавших районах высота снежного покрова местами достигла около двух метров.

Больше всего жертв зарегистрировано в префектуре Ниигата — 12 человек. Среди них мужчина в возрасте около 50 лет, которого 21 января нашли без сознания на крыше собственного дома в городе Уонума. В противном случае в городе Нагаока мужчину примерно 70 лет обнаружили без сознания возле его дома — его доставили в больницу, где констатировали смерть. По данным властей Ниигаты, вероятно, он упал с крыши во время уборки снега.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара предостерег, что опасность может сохраняться даже несмотря на временное потепление. Таяние снега способно вызвать оползни и образование скользких поверхностей.

«Просим граждан уделять особое внимание безопасности — использовать защитные шлемы или страховочные тросы, особенно при уборке снега», — подчеркнул Кихара.

Для реагирования на непогоду, которая началась 20 января в Ниигате и соседних регионах, власти создали специальные оперативные штабы. В префектуре Акита зафиксировано семь смертей, связанных со снегопадами, в Ямагате пять.

Всего по стране пострадали 393 человека, из них 126 получили тяжелые травмы. Наиболее серьезно раненых — в Ниигате (42 человека). Также повреждены 14 домов, в том числе три — в Ниигате и восемь — в префектуре Аомори.

Причины чрезвычайно интенсивных снегопадов окончательно не выяснены. В то же время смертельные инциденты, связанные с зимними осадками, для Японии не редкость: по данным Агентства пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, в течение шести зимних месяцев прошлого года в стране погибли 68 человек.

Синоптики предупреждают, что уже в ближайшие выходные прогнозируются новые сильные снегопады, так что риски для населения остаются высокими.

