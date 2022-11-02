Северная и Южная Кореи запустили ракеты вблизи спорной морской границы

В среду, 2 ноября, Пхеньян (Северная Корея) запустил ракету, которая приземлилась менее чем в 60 км от южнокорейского города Сокчхо. Сеул принял ответные меры, выпустив три ракеты класса "воздух-земля", которые приземлились на таком же расстоянии за Северной ограничительной линией (NLL).

Об этом сообщает BBC.

В целом же Северная Корея выпустила, по меньшей мере, 10 ракет в восточном и западном направлениях, говорят официальные лица Южной Кореи. Военные Южной Кореи заявили, что это было "недопустимым" нарушением их территории.

Северная ограничительная линия обозначает грубую середину моря между Северной и Южной Кореями, но Северная Корея никогда не признавала границы.

Во вторник Северная Корея предупредила, что Южная Корея и США заплатят "самую ужасную цену в истории", если они продолжат совместные военные учения, которые рассматриваются как "завуалированная угроза применения ядерного оружия".

Ожидается, что КНДР вскоре возобновит испытания ядерного оружия после пятилетнего перерыва, а разведка США и Южной Кореи утверждает, что Пхеньян завершил все необходимые приготовления.

Северная Корея запустила ракеты во время национального траура в Южной Корее после давки толпы в Сеуле на выходных, в результате которой погибли более 150 человек.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль назвал запуск территориальным нарушением.

Эти события произошли на фоне начала совместных военно-морских учений США и Южной Кореи, в которых участвовали военные корабли, такие как эсминцы с управляемыми ракетами.

Напомним, США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные военные учения. Обучение под названием Vigilant Storm будет продолжаться до 4 ноября, в них примут участие около 240 военных самолетов, которые совершат около 1600 вылетов, говорится в заявлении ВВС США на прошлой неделе. Это количество является самым большим за всю историю этого ежегодного мероприятия.

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