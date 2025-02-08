Северная Корея будет производить дроны, разработанные совместно с Россией: подробности

Соглашение было заключено на фоне укрепления военных связей между Пхеньяном и Москвой.

Северная Корея вместе с Россией начнет производить боевые беспилотники. Дроны будут разрабатываться в обмен на отправку войск КНДР на войну против Украины.

Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пхеньян и Москва достигли соглашения, согласно которому КНДР получает техническую помощь от РФ для разработки нескольких типов БПЛА для массового производства.

Издание отмечает, что соглашение было заключено на фоне укрепления военных связей между Россией и Северной Кореей. По информации NHK, договор о разработке дронов был заключен в обмен на отправку Пхеньяном солдат для войны против Украины.

В то же время, источники издания говорят, что Россия не хочет поддерживать Северную Корею в разработке ядерного оружия. Кроме того, Москва озабочена проведением Пхеньяном ядерных испытаний. Это может осложнить отношения КНДР с США и соседними странами. В частности, с Китаем.

Напомним, Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из Украины пишет о том, что удары ракетами Северной Кореи по Украине стали более точными. В частности, расстояние до цели сократилось до 50-100 метров.

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