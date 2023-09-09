Северная Корея готова заключить вооруженный договор с Россией: FT узнали детали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить соглашение с российским диктатором-президентом Владимиром Путиным по поставкам оружия. Именно эта тема станет главной во время встречи политиков во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оценки экспертов.

Британское издание пишет, что диктаторы будут обсуждать продажу боеприпасов Москве для ее войны. Эксперты считают, что почти наверняка их переговоры станут успешными.

"Пока не ясно, что будет предусматриваться соглашение между Северной Кореей и Россией. Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности — все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", говорится в статье.

В свою очередь, Москва в качестве оплаты может предложить зерно, нефть, военные технологии, а также твердую валюту. Кроме того, Российская Федерация может передать КНДР чувствительные военные технологии, которые могут усилить угрозы ее соседям – Южной Корее и Японии.

"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений с обычными вооружениями и продовольственной/энергетической помощи, возможно, к передовым технологиям для спутников, атомных подлодок и баллистических ракет", — считают эксперты.

В статье также говорится, что Северная Корея столкнулась с серьезными экономическими последствиями из-за пандемии COVID-19. В частности, именно этот фактор усугубляет потребность Ким Чен Ина продавать оружие РФ.

Авторы материала напоминают, что в июле этого года глава российского Минобороны Сергей Шойгу приезжал в Пхеньян и посетил выставку вооружений. На нем были представлены боевые и разведывательные беспилотники, а также новые межконтинентальные баллистические ракеты КНДР.

В свою очередь, Северная Корея поддержала войну России в Украине, наложив вето на резолюцию ООН, осуждающую полномасштабное вторжение.

"Северная Корея, Китай и Россия стали новой осью зла, являясь государствами, которыми руководят диктаторы. Они угрожают демократическому международному порядку", — подчеркивают эксперты.

Как сообщалось, украинская разведка считает, что Владимир Путин во время встречи с Ким Чен Ином будет просить у него снаряды и боекомплект для артиллерийских систем.

К слову, The New York Times сообщало, что Ким Чен Ын планирует приехать в РФ в сентябре. По словам официальных лиц США, оба диктатора примут участие в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября.

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