Северная Корея испытала крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки

Запуском этих ракет Пхеньян имел целью информировать "врагов" о "боеспособности различных ядерных средств".

В пятницу, 28 февраля, Северная Корея заявила о проведенном испытании стратегических крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки. Запуск состоялся под наблюдением лидера Ким Чен Ына, чтобы продемонстрировать "надежность государственного ядерного сдерживания".

Об этом сообщает южнокорейское издание Kyodo со ссылкой на центральное информационное агентство КНДР.

Сообщается, что испытание было проведено в Желтом море у западного побережья Корейского полуострова в среду, 26 февраля.

Северная Корея отмечает, что запуск этих ракет имел целью информировать "врагов" о возможности Пхеньяна "нанесения контрудара в любом пространстве и боеспособности различных ядерных средств".

Фото: kcna.kp

Согласно сообщению, по меньшей мере две стратегические крылатые ракеты точно поразили свои цели, пролетев 1587 километров в течение более двух часов.

Фото: kcna.kp

Ким Чен Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытаний и подчеркнет обязанность ядерных вооруженных сил Северной Кореи "защищать национальный суверенитет и безопасность с помощью надежного ядерного щита путем получения более тщательной боевой готовности ядерных сил и полной готовности к их применению", говорится в сообщении.

Издание Kyodo напомнило, что именно 26 февраля исполнилось шесть лет с момента провала ядерных переговоров в Ханое между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом во время его первого президентского срока.

Вернувшийся в Белый дом Трамп заявил, что намерен возобновить отношения с Ким Чен Ыном, намекая на его желание возобновить дипломатию с Северной Кореей.

Напомним, 26 января Северная Корея заявила, что накануне провела испытания стратегических крылатых ракет, а лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за ракетным испытанием, которое стало первым после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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