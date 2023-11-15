Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для новых межконтинентальных ракет: какая угроза

Новая ракета способна пролететь около 4000 км, что выходит за пределы Корейского полуострова.

Северная Корея провела успешные наземные испытания новых твердотопливных двигателей нового типа межконтинентальных баллистических ракет (МБР) средней дальности.

Об этом сообщает государственное информагентство КНДР KCNA.

КНДР провела 11 и 14 ноября испытания недавно разработанных твердотопливных двигателей высокой тяги для оценки их технических характеристик.

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Информагентство утверждает, что первые наземные реактивные испытания двигателей первой и второй степеней прошли очень успешно. Там утверждают, что испытания "еще раз подтвердили надежность и стабильность созданных северокорейских технологий проектирования и производства твердотопливных двигателей большой тяги".

В КНДР ожидают, что эти испытания позволят ускорить разработку МБР нового типа в то время, когда страна "стыкается с серьезной и нестабильной обстановкой безопасности и жестоким военным сговором между врагами".

Преимущества и угроза ракет КНДР на твердом топливе

В предыдущих версиях МБР средней дальности Северная Корея использовала жидкое топливо. Поэтому ракеты имели значительно хуже характеристики. Запуск ракет на твердом топливе происходит быстрее, и сам момент пуска труднее обнаружить, если сравнивать с жидкотопливными.

Считается, что новая северокорейская МБР способна лететь на расстояние около 4000 км. Это выходит за пределы Корейского полуострова, поэтому ракета может поражать военные базы США на острове Гуам.

Как предполагают в Южной Корее, после успешного испытания двигателей первой и второй ступеней уже вскоре КНДР может провести испытательный запуск твердотопливной МБР. К примеру, это может произойти во время празднования Дня ракетной промышленности 18 ноября.

В Сеуле также подозревают, что после двух предидущих неудачных запусков военного спутника-шпиона в мае и августе Пхеньян готовит третью попытку с технологической помощью со стороны России. Это позволит КНДР протестировать технологии пусков МБР большой дальности, которые идентичны используемым для вывода спутников в космос.

К слову, в октябре КНДР обвинила США в усилении ядерной угрозы и раскритиковала за доклад Пентагона, который назвал Пхеньян "постоянной" угрозой из-за оружия массового уничтожения. Северная Корея также угрожала ответить на любую американскую агрессию или провокации "самой мощной и продолжительной стратегией реагирования".

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