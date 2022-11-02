Северная Корея могла тайно поставлять России боеприпасы: заявление Белого дома

США обвиняют Северную Корею в попытках тайно снабжать боеприпасами в Россию, которые она потом могла использовать в войне против Украины.

Об этом заявил в среду, 2 ноября, официальный представитель Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

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Информационное агентство, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что КНДР, создавая впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, действительно поставляла России.

"В сентябре КНДР публично возразила, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно поставляет для войны России в Украине значительное количество артиллерийских снарядов, одновременно скрывая настоящее назначение поставок оружия, пытаясь сделать так, будто они стран Ближнего Востока или Северной Африки", – отметил Кирби.

В Белом доме подчеркнули, что будут продолжать следить за тем, поступают ли эти грузы в Россию.

По информации CNN, официальные лица Северной Кореи не предоставили доказательств поддержки новых обвинений. Разведка также не предоставила подробностей о том, сколько оружия поставлено.

Отношения Северной Кореи и России

Северная Корея была одной из пяти стран, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей Москву за ее вторжение в Украину. В июле Северная Корея стала третьей страной, признавшей "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами после так называемых "референдумов".

Также сообщалось, что Пхеньян выразил готовность послать работников в Донецк и Луганск для помощи в восстановлении территорий после войны.

Недавно, по информации The Moscow Times, после двухлетнего перерыва Северная Корея и Россия возобновили трансграничную железнодорожную торговлю. Первый грузовой поезд с 30 породистыми лошадьми отправился в пограничный пункт Хасан-Туманганг.

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