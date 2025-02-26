Северная Корея может активизировать поставки военной помощи в Россию – ISW

Пока официального подтверждения этому нет, однако активность в порту Расон вызывает подозрения у международного сообщества.

Северная Корея может активизировать поставки ресурсов в Россию на фоне усиления двустороннего сотрудничества. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, зафиксировавшие подозрительную активность в порту Расон.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По его данным, между представителями КНДР и РФ состоялась встреча, на которой обсуждали укрепление отношений.

"По данным российских и северокорейских государственных СМИ, в Москве прошла встреча представителей России и Северной Кореи", — сообщает ISW.

В переговорах приняли участие глава консульского департамента МИД РФ Андрей Климов, посол КНДР в России Син Хон Чхоль и член политбюро Трудовой партии Кореи Ри Хи Йонг.

Спутниковые снимки компании Planet Labs PBC, опубликованные изданием Korea JoongAng Daily, демонстрируют увеличение грузоперевозок между КНДР и Россией. На кадрах видно 110-метровое судно, 20 февраля пришвартовавшееся в порту Расон вблизи границы с Китаем и Россией. У причала зафиксирована линия контейнеров длиной около 100 метров.

“Снимки свидетельствуют, что 20 февраля судно пришвартовалось к внутренней стороне причала, а на следующий день переместилось на внешнюю сторону. Это может означать разгрузку одних контейнеров и загрузку новых перед отплытием», – говорится в отчете.

Ужесточение сотрудничества 24 февраля посольство России в Пхеньяне сообщило, что делегации обсудили углубление сотрудничества между партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи в рамках стратегического партнерства, заключенного в декабре 2024 года.

В то же время, некоторые эксперты предполагают, что активные грузоперевозки могут свидетельствовать о тайных поставках оружия или других стратегических ресурсов для российской армии.

Напомним, по словам главы Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданова, Россия получила от Северной Кореи 120 дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 170 мм и 120 реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм.

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