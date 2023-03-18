Северная Корея может поразить ракетами центральную часть США за 33 минуты.

МБР Северной Кореи, возможно, могут пробить систему противоракетной обороны США.
Согласно результатам китайского исследования, межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи могут поразить центральную часть США всего за 33 минуты.
Об этом пишет Yahoo! news.
В частности, речь идет о ракете Hwasongpho-17, которая больше и совершеннее, чем Hwasongpho-15, использована в моделировании пекинских ученых.
Издание сообщает, что МБР Северной Кореи, вероятно, могут пробить систему противоракетной обороны США. Исследование моделировало запуск ракеты Hwasongpho-15 в направлении Колумбии, штат Миссури.
В четверг Северная Корея провела испытание своей современной ракеты, способной нести ядерное оружие.
"Моделирование, проведенное Пекинским институтом разработки электронных систем, показало, что одна из его ракет может поразить материковую часть США в течение 1997 секунд, если ее не перехватит система противоракетной обороны США", — говорится в сообщении.
По данным SCMP, в исследовании моделировался запуск ракеты Hwasongpho-15 из центрального северокорейского города Сунчхон в сторону Колумбии, штат Миссури. Hwasongpho-15 – это двухступенчатая ракета, которая, вероятно, способна нести ядерное оружие с дальностью действия до 8000 миль.
"Этого достаточно, чтобы поразить всю территорию США", — сообщил руководитель исследования Тан Юянь, являвшийся исследователем SCMP.
В исследовании также говорится, что система противоракетной обороны США будет предупреждена через 20 секунд после стрельбы, а первые ракеты-перехватчики будут запущены примерно через 11 минут, согласно SCMP.
Он добавил, что, хотя сеть противоракетной обороны США надежна, все еще есть пробелы в ее спутниковой системе отслеживания ракет, что оставляет открытой возможность того, что одна может проскочить через исходную точку.
Контролируемое государством северокорейское издание Rodong Sinmun сообщило, что это была ракета Hwasongpho-17, которая больше и совершеннее, чем Hwasongpho-15, использованная в моделировании пекинских ученых.
Добавим, что в ночь на четверг, 16 марта, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в Японское море, но за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 01:20.
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