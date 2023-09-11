Северная Корея может предоставить оккупантам оружие для продолжения войны в Украине — эксперт

По словам эксперта, в КНДР на вооружении стоит линейка танков и линейка артиллерии, необходимая для РФ.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что Северная Корея может предоставить России оружие для войны против Украины.
Такое мнение он высказал на странице телеграмм.
"После привлечения ресурса Беларуси и Ирана, КНДР выглядит вполне логичным "спонсором" войны. КНДР имеет широкую номенклатуру техники и боеприпасов, которые подходят российской армии, ведь это все или советско-китайская техника, или ее северокорейские аналоги", — говорится в его сообщении.
По словам эксперта, в КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-62 и крупная линейка артиллерии калибров 152-мм и 122-мм.
"Только по самым скромным оценкам у северокорейской армии на вооружении стоит до 10 тыс. минометов калибров 120-мм, 82-мм и т.д. То есть есть потенциал как для передачи самих оружия, так и соответствующих боеприпасов, в которых Россия также нуждается. В КНДР широкая номенклатура и запасы боеприпасов к танкам и артиллерии, но проблематика их доставки состоит в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и россией является мост "Дружба", то есть только одна логистическая артерия", — подчеркнул он.
По мнению Коваленко, северокорейские боеприпасы будут преодолевать путь более чем в 10 тыс. км в Украину, однако это не решит проблематику с "плечем подвоза".
"Эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы в России с растущим дефицитом боекомплекта. И аналогично по технике и вооружениям", — уверен он.
Как сообщалось ранее, два диктатора Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке, РФ.
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